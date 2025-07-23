По словам Селезнева, Россия может наносить массированные удары только путем накопления.

Заявления россиян об огромном количестве дронов, которые они имеют на вооружении, являются информационной составляющей гибридной агрессии РФ против Украины, которую она начала еще в 2014 году. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.

"Безусловно, атаковать ежесуточно дронами в количестве 400 и более единиц РФ не способна, потому что она не способна производить такое количество дронов. Максимум, предел промышленных возможностей россиян на сегодня на всех площадках - это 150, 170, возможно, 180 дронов в сутки. Причем здесь речь идет не только о дронах-камикадзе типа "Шахед-131", "Шахед-136", но и о дронах-обманках "Пародия", "Гербера" и других модификациях. То есть фактически потолок российских возможностей - это явно не 400 в сутки", - заверил он.

Когда у эксперта спросили, откуда берутся 400 беспилотников за ночь, которыми иногда атакуют россиянами, он ответил:

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"Например, прошлой ночью (в ночь с 20 на 21 июля. - Ред.) россияне задействовали всего лишь 42 дрона, запуская их с двух площадок. То есть в сухом остатке у них осталось в запасах не менее 130 единиц этих дронов. В течение нескольких дней они снова будут накапливать дроны, и когда выйдут на приемлемую цифру, снова используют массированные ракетно-дронные атаки".

По его словам, враг, действуя волнообразно, атакуя украинские рубежи и позиции не только на передовой, но и глубоко в тылу, пытается сломать нашу волю к сопротивлению.

"...Продемонстрировать не только Украине, но и всему миру, мол, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы относительно недорогими силами и средствами создавать серьезные проблемы для функционирования Украины как государства. И в этом процессе они последовательны, но, в принципе, мы должны эту ситуацию оценить еще и с точки зрения контрдействий украинских Сил обороны, а здесь у нас есть некоторые проблемы в части эффективного использования дронов-камикадзе. Я знаю, что у нас по Одессе и в целом по югу нашей страны этот вопрос еще не закрыт", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт добавил, что проблема заключается не столько в техническом обеспечении этих процессов, сколько в принятии некоторых организационных, командирских, лидерских решений военными чиновниками на местах.

"Знаю, что этот вопрос сейчас активно обсуждается, в частности на площадках в Офисе президента. Надеюсь, что абсолютно рациональное и адекватное ситуации решение, чтобы эта система заработала, будет вскоре принято, потому что есть специалисты, есть технологические решения, есть оборудование. Ведь несложно проанализировать, используя в том числе данные мониторинга, что, в принципе, россияне пытаются использовать одни и те же каналы, по которым направляются в глубину нашей страны дроны-камикадзе. Использование нескольких боевых расчетов, обеспеченных достаточным количеством зенитных дронов, будет способно изменить ход действий россиян в части уменьшения эффективности атак, в частности, масштабных дроновых", - объяснил Селезнев.

Комментируя слова немецкого генерала Кристиана Фройдинга о том, что в ближайшее время РФ будет использовать до 2000 дронов в сутки, эксперт отметил, что это возможно только при условии накопления этих беспилотников в течение двух и более недель.

"Ежесуточно в таких объемах, и даже гораздо меньших, РФ не способна эту опцию реализовать", - подчеркнул он.

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Ранее военный эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, что нужно Украине для уничтожения заводов по производству "Шахедов". По его словам, сейчас необходимо запастись ракетами для поражения производственных объектов в РФ.

В то же время Киричевский отметил, что любая ракета делается небыстро, поэтому вряд ли есть другой выход, чем создать запас дальнобойного оружия, а потом начинать атаковать по производственным площадям, как в Елабуге.

В свою очередь авиационный эксперт Валерий Романенко ответил, способна ли Украина справиться с большим количеством вражеских дронов. Он напомнил, что сейчас в Украине начали разворачивать новую систему вооружений - зенитные беспилотники.

"Хуже вопрос с баллистикой. Но тоже вроде обещают новые средства обороны против баллистических ракет", - заверил Романенко.

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