Заявления россиян об огромном количестве дронов, которые они имеют на вооружении, являются информационной составляющей гибридной агрессии РФ против Украины, которую она начала еще в 2014 году. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.
"Безусловно, атаковать ежесуточно дронами в количестве 400 и более единиц РФ не способна, потому что она не способна производить такое количество дронов. Максимум, предел промышленных возможностей россиян на сегодня на всех площадках - это 150, 170, возможно, 180 дронов в сутки. Причем здесь речь идет не только о дронах-камикадзе типа "Шахед-131", "Шахед-136", но и о дронах-обманках "Пародия", "Гербера" и других модификациях. То есть фактически потолок российских возможностей - это явно не 400 в сутки", - заверил он.
Когда у эксперта спросили, откуда берутся 400 беспилотников за ночь, которыми иногда атакуют россиянами, он ответил:
"Например, прошлой ночью (в ночь с 20 на 21 июля. - Ред.) россияне задействовали всего лишь 42 дрона, запуская их с двух площадок. То есть в сухом остатке у них осталось в запасах не менее 130 единиц этих дронов. В течение нескольких дней они снова будут накапливать дроны, и когда выйдут на приемлемую цифру, снова используют массированные ракетно-дронные атаки".
По его словам, враг, действуя волнообразно, атакуя украинские рубежи и позиции не только на передовой, но и глубоко в тылу, пытается сломать нашу волю к сопротивлению.
"...Продемонстрировать не только Украине, но и всему миру, мол, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы относительно недорогими силами и средствами создавать серьезные проблемы для функционирования Украины как государства. И в этом процессе они последовательны, но, в принципе, мы должны эту ситуацию оценить еще и с точки зрения контрдействий украинских Сил обороны, а здесь у нас есть некоторые проблемы в части эффективного использования дронов-камикадзе. Я знаю, что у нас по Одессе и в целом по югу нашей страны этот вопрос еще не закрыт", - подчеркнул Селезнев.
Эксперт добавил, что проблема заключается не столько в техническом обеспечении этих процессов, сколько в принятии некоторых организационных, командирских, лидерских решений военными чиновниками на местах.
"Знаю, что этот вопрос сейчас активно обсуждается, в частности на площадках в Офисе президента. Надеюсь, что абсолютно рациональное и адекватное ситуации решение, чтобы эта система заработала, будет вскоре принято, потому что есть специалисты, есть технологические решения, есть оборудование. Ведь несложно проанализировать, используя в том числе данные мониторинга, что, в принципе, россияне пытаются использовать одни и те же каналы, по которым направляются в глубину нашей страны дроны-камикадзе. Использование нескольких боевых расчетов, обеспеченных достаточным количеством зенитных дронов, будет способно изменить ход действий россиян в части уменьшения эффективности атак, в частности, масштабных дроновых", - объяснил Селезнев.
Комментируя слова немецкого генерала Кристиана Фройдинга о том, что в ближайшее время РФ будет использовать до 2000 дронов в сутки, эксперт отметил, что это возможно только при условии накопления этих беспилотников в течение двух и более недель.
"Ежесуточно в таких объемах, и даже гораздо меньших, РФ не способна эту опцию реализовать", - подчеркнул он.
Угроза российских "Шахедов" - последние новости
Ранее военный эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, что нужно Украине для уничтожения заводов по производству "Шахедов". По его словам, сейчас необходимо запастись ракетами для поражения производственных объектов в РФ.
В то же время Киричевский отметил, что любая ракета делается небыстро, поэтому вряд ли есть другой выход, чем создать запас дальнобойного оружия, а потом начинать атаковать по производственным площадям, как в Елабуге.
В свою очередь авиационный эксперт Валерий Романенко ответил, способна ли Украина справиться с большим количеством вражеских дронов. Он напомнил, что сейчас в Украине начали разворачивать новую систему вооружений - зенитные беспилотники.
"Хуже вопрос с баллистикой. Но тоже вроде обещают новые средства обороны против баллистических ракет", - заверил Романенко.