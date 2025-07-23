Выбор имени для собаки – дело очень ответственное.

Кличка для собаки – дело ответственное, и выбрать ее отнюдь не так просто, как кажется на первый взгляд. Имя любимца должно отражать его характер, индивидуальность и даже размер. УНИАН расскажет, какие клички для собак сейчас в моде и отлично подойдут для маленьких пушистиков.

Модные клички для собак-мальчиков

При выборе клички для собак-мальчиков маленьких размеров не стоит ориентироваться на популярные клички для больших пород. Согласитесь, для шпица или йоркширского терьера вряд ли подойдет кличка вроде "Мухтар" или "Рекс", если только хозяева не хотели немного подшутить.

Можно подойти к вопросу творчески и выбрать имя любимцу под его окрас. К примеру, отличная кличка для собаки-мальчика с темной шерстью – Блэк, Нокс, Найт. Для светлых пушистиков можно выбрать имя Вайт, Лайт, Снежок, а для пятнистых – Патч, Пятныш.

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Если вы ищете короткие и милые клички, можете обратить внимание на следующие: Коди, Макс, Спарк, Бакс, Локи, Лаки, Арчи, Боб, Бобби.

А если вы еще и любитель мультфильмов и кинематографа, можно немного покреативить. Оригинальная кличка для собаки-мальчика с отсылкой к фильмам – Йода, Вольт, Чип (или же Дейл), Альф, Барт, Гарри, Джек, Каспер.

Отличным выбором станут варианты Лакки или Джой. Это, кстати, еще и счастливая кличка для собаки, ведь в переводе с английского они буквально означают "везучий" и "радость".

Клички для собак-девочек

Вариантов, как назвать собаку-девочку маленькой породы, тоже немало. К примеру отличная кличка для собаки-девочки – Мия, Лили, Белль, Венди, Лия, Лея, Майя, Марла, Рози, Элли, Сара, Лило, Лана.

Также можете назвать свою любимицу одной из таких кличек: Фиби, Фиона, Лола, Зара, Белла, Бэмби, Гера, Коко, Кора, Сьюзи.

Список можно продолжать до бесконечности. Возможно, в детстве у вас был любимый мультфильм или сказка – вспомните имена героев оттуда. Так собака будет напоминать вам о теплых моментах.

Можете также называть различные клички и посмотреть на реакцию любимицы. Главное, чтобы кличка нравилась и собаке, и вам.

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