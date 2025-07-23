Сегодня на Харьковщине будут грозы с градом и шквалами.

В Харькове на среду, 23 июля, объявили повышенный уровень опасности из-за плохой погоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 23 июля ожидается по городу гроза, днем порывы ветра, 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также непогода будет бушевать и по Харьковской области. По области также будет гроза, днем порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с и местами выпадет град.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны", - предостерегли синоптики.

Из-за непогоды в Харькове и Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз на ближайшие дни

В среду, 23 июля, пройдет под знаком облачности с прояснениями. По области прогнозируется кратковременный дождь с грозами, днем местами возможен град. Ветер будет 7-12 м/с, в дневные часы возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 26-31°.

В Харькове также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет 7-12 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. Температура 26-28°.

В четверг на Харьковщине погода будет переменно облачной. Ночью осадков не предвидится, а днем в некоторых районах возможен слабый дождь и гроза. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.

Накануне выходных, 25 июля, также прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер северного направления, 7-12 м/с. Температурный фон будет оставаться комфортным жарким: ночью 16-21°, днем 28-33°.

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