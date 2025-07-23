Пока неизвестно, сколько именно государств участвует в этих переговорах.

США ведут переговоры с рядом стран о передаче систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Об этом сообщил источник в американском правительстве для издания "Суспільне".

"Это будут отдельные соглашения с отдельными странами", - подчеркнул анонимно собеседник.

Чиновник добавил, что Министерство обороны США ведет переговоры с некоторыми государствами о возможных двусторонних соглашениях о поставках американских систем Patriot Украине. По его словам, пока процесс находится на стадии договоренностей и не имеет дедлайна.

Видео дня

В то же время собеседник издания не ответил, сколько точно государств участвует в этих переговорах, а также неизвестны их перечень и сроки выполнения договоренностей.

"Пока нет конкретных сроков или дедлайна", - отметил чиновник.

Чиновник отметил, что обсуждения со странами продолжаются, а цель этого - определить, кто и что может передать.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее министр обороны Борис Писториус назвал главное условие для быстрой передачи Украине двух комплексов Patriot. По его словам, предпосылкой для этого должна быть их быстрая замена.

"Мы можем передать две наши системы, но только если у нас будет надежная гарантия того, что они будут заменены, скажем, в течение шести-восьми месяцев", - пояснил Писториус.

В то же время министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сделал заявление о поставках систем Patriot для Украины. Он отметил, что его страна сделает значительный вклад в этом вопросе.

"Мы также будем поставлять больше средств противовоздушной обороны сами: боеприпасы для F-16, контрбеспилотники, радары и т.д.", - добавил политик.

Вас также могут заинтересовать новости: