В целом до конца месяца в Украине периодически будут идти дожди, а температура будет нестабильной.

До конца июля в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками и колебаниями температуры. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, самые интенсивные осадки пройдут 27-29 июля и коснутся почти всех областей. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалы 17-23 м/с. В другие дни также возможны дожди, но они будут небольшими и пройдут лишь местами.

Температура до конца месяца в среднем будет соответствовать климатической норме, но на южном ходе превысит ее на 3-5 градусов. А наиболее жаркие дни, по данным синоптика, будут с 25 по 29 июля на Левобережье и юге страны.

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В частности, в западных и северных областях ночная температура будет колебаться в пределах +12...+19 °С, дневная +23...+29 °С. В центральных, южных и восточных областях ночью будет +16...+23 °С, а днем +30...+37 °С. На крайнем юге, в Крыму и на Донбассе местами возможна жара до +38...+39 °С.

Погода в Украине - прогноз до конца июля

В конце июля в Украине ожидается жаркая погода, особенно на юго-востоке, однако дожди все же не обойдут большинство регионов. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Температурный режим будет оставаться в пределах нормы: на западе и севере страны воздух днем будет прогреваться до +23...+30 градусов, в центральных регионах местами до +32. В то же время самые высокие температуры прогнозируются на юге и востоке Украины - здесь возможно повышение до +34 градусов, а местами и до +35...+37.

Предварительные прогнозы также свидетельствуют, что в конце месяца возможно некоторое снижение температуры. Особенно это будет ощущаться в северных и западных регионах, где дневные значения могут опуститься до +18...+24. На юге же даже при спаде жары ожидается около +30 градусов.

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