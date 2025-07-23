В Генштабе ВСУ заявили о 167 боевых столкновениях за минувшие сутки.

Российские оккупационные войска за минувшие сутки продвинулись возле семи населенных пунктов Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные украинского мониторингового проекта DeepState.

В сообщении отмечается, что враг продвинулся возле Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и в Леонидовке.

В то же время Генеральный штаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений. Больше всего атак - 74 - было на Покровском направлении. Там россияне штурмовали в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.

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На Лиманском направлении, рассказали в Генштабе, враг провел 21 атаку: пытался вклиниться в украинскую оборону в районах Грековки, Колодязов, Зеленой Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и в направлении Серебрянки.

"На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра. На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, накануне украинские военные подтвердили проникновение российских диверсантов в Покровск в Донецкой области. По их данным, первые группы российской пехоты в городе были зафиксированы еще 5 дней назад - 17 июля. Также в ВСУ рассказали, что сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп оккупантов.

Институт изучения войны зафиксировал, что оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, в частности на севере Сумской области, в направлении города Лиман Донецкой области, а также в Покровском районе. Кроме того, утверждают аналитики, на южном направлении российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Малой Токмачки в Запорожской области.

По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павла Лакийчука, в ближайшее время ситуация в Покровске будет обостряться. Об этом свидетельствует, в частности, говорит он, наличие в городе российских диверсантов. Эксперт отметил, что "потеря Покровска может привести к эффекту домино на целом участке фронта".

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