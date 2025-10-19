Источники поделились, что новость о замене спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа украинские и европейские чиновники восприняли положительно.

США планируют провести больше предварительных встреч с делегацией России перед очередным саммитом президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, который должен пройти в Будапеште, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Собеседники также добавили, что делегацию США возможно, будет возглавлять государственный секретарь Марко Рубио вместо специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.

Как отмечает издание, эта новость была положительно воспринята как украинскими, так и европейскими чиновниками.

"За кулисами команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более мощными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", - пишет издание.

По мнению журналистов, решение Трампа организовать еще один саммит с Путиным "не лишено риска", поскольку предыдущая встреча главы Белого дома и руководителя Кремля не принесла особого успеха и была "широко оценена как победа Москвы".

Примечательно, что вечером 16 октября стало известно о том, что глава Белого дома имел телефонный разговор с российским диктатором и они договорились встретиться в Будапеште. Их саммит планируют подготовить на совещании американской и российской делегаций на следующей неделе.

Ранее УНИАН сообщал, что издание Fanancial Times ссылаясь на собственные источники рассказало, что во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны. Трамп заявил, что иначе Путин "уничтожит Украину". Также по словам собеседников издания, эта встреча неоднократно перерастала в "кричалку", во время которой Трамп "постоянно ругался". По данным издания, Украине в конечном итоге удалось убедить Трампа поддержать замораживание текущей линии фронта. Однако эта ситуация доказала изменчивость позиции Трампа относительно войны в Украине.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на завершение войны до тех пор, пока не получит от Украины части ее территорий. Глава Белого дома добавил, что Россия уже получила определенную украинскую территорию и поэтому Путин хотел бы "что-то взять". Кроме этого, американский лидер заявил, что США не могут отдать Украине все свое оружие. По его мнению, он был очень добрым к Зеленскому и Украине, но подвергать опасности США он не хочет.

