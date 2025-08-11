Он заявил, что некоторые части предложения Путина по территориям кажутся "односторонними", и "не трудно понять, почему это неприемлемо" для Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США пообещали проконсультироваться с европейскими партнёрами перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в эту пятницу. Об этом пишет The Guardian.

Он добавил, что важность сохранения территориальной целостности Украины - это "не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и вопрос нашей собственной безопасности".

Туск сказал, что у него "много страхов и много надежд" в связи со встречей Трампа и Путина, поскольку он отметил "тактику непредсказуемости Трампа порой, когда речь идёт о различных шагах и действиях".

По его словам, европейские лидеры "сохраняют единство в своих подходах":

"Польше и нашим европейским партнёрам должно быть ясно, что границы нельзя менять силой, и что России нельзя позволить извлекать выгоду из своего вторжения в Украину. Запад, включая европейские страны, не примет российские требования, которые по сути равносильны захвату украинской территории".

Туск также предостерег Россию от мысли, что она может "безнаказанно" оспаривать границы других стран. Он сослался на историю Польши, чтобы повторить принцип "ничего об Украине без Украины".

"История знает - и Польша часто становилась жертвой этого, - что когда великие державы принимали решения в отношении других стран без участия этих стран в переговорах, последствия были серьёзными", - добавил политик.

Встреча Трампа и Путина

По мнению обозревателя The Financial Times Гидеона Рахмана, для украинцев и европейцев худшим сценарием станет заключение Трампом и Путиным соглашения о "территориальном обмене". Это фактически означало бы, что Украина навсегда уступит России значительные части своей территории.

Он считает, что цель Путина, вероятно, состоит в том, чтобы достичь соглашения с Трампом, которое затем будет представлено Украине как свершившийся факт.

