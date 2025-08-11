Пришло время обсудить территориальные уступки, но Украина также нуждается в гарантиях безопасности.

Встреча между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не обязательно будет провалом, и может привести к заключению мира, даже с учетом территориальных уступок, однако для этого Трамп должен поставить Путину четкие условия. Об этом идет речь в статье The Washington Post.

"Если Трамп сохранит свой недавно обнаруженный скептицизм в отношении конечных намерений Путина, даже окончательный мир, предполагающий территориальные уступки, может оказаться осуществимым. Но каждый следующий шаг должен быть сделан с осторожностью. Путин - зверь с острыми зубами и когтями, и с ним нужно обращаться соответственно", - отмечается в статье.

Трамп на встрече должен действовать осторожно и методично

Как пишет WP, отправной точкой для пятничных переговоров станет требование Путина о том, чтобы Украина в одностороннем порядке ушла из тех районов Донецка, которые она еще удерживает, в обмен на прекращение огня.

Видео дня

"Трамп может спокойно ответить предложением европейских союзников: сначала Россия должна согласиться на прекращение огня как предварительное условие для любого взаимного обмена территориями. В таких условиях обмен оставшейся части Донецка на территории в Запорожской и Херсонской областях, которые в настоящее время оккупированы Россией, может быть приемлем", - отмечает издание.

Гарантии безопасности также должны быть частью обсуждения. Как отмечается в статье, членство Украины в НАТО не будет рассматриваться, по крайней мере, до тех пор, пока Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс будут у власти в Белом доме.

"Поэтому лучше всего подтолкнуть Россию к тому, чтобы она приняла, что Украина станет постоянным гарнизонным государством на восточном фланге Европы. Как метафорический дикобраз, Украина должна быть вооружена до зубов западным оружием и способна сдержать всю мощь любой будущей российской агрессии. Реалистично говоря, вопрос не в том, будет ли Россия угрожать новым нападением, а в том, когда это произойдет".

При этом, подчеркивает WP, для того, чтобы любая сделка была выполнена, необходимо заручиться поддержкой украинцев. В идеале, хотя это и кажется маловероятным, Владимир Зеленский все еще может получить приглашение на саммит в Аляске.

Встреча Трампа и Путина - что говорят в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что встреча Трампа и Путина станет своеобразным тестом на серьезность намерений российского лидера и его готовности положить конец войне.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что недопустимо обсуждать территориальные вопросы в обход Европы и Украины и подчеркнул необходимость присутствия Владимира Зеленского на Аляске.

Тем временем The Times высказало позицию, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической поддержке Украины, у нее недостаточно сил, чтобы поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

Вас также могут заинтересовать новости: