Всемирный экономический форум может покинуть Давос, - FT

Лидеры форума размышляют над переносом ежегодной встречи мировых элит из швейцарского Давоса в другие города из-за логистических и стратегических вызовов.

Организаторы Всемирного экономического форума (WEF) обсуждают возможность изменения места проведения своей ежегодной встречи, которая десятилетиями проходила в Давосе (Швейцария). Причиной такого пересмотра стало мнение, что форум вырос из традиционного альпийского курорта, где уже сложно справляться с многочисленными участниками и нагрузкой на инфраструктуру, пишет Financial Times.

Одним из ключевых инициаторов таких размышлений является Ларри Финк, глава инвестиционного гиганта BlackRock и временный сопредседатель управляющего совета WEF. Финк в неформальных дискуссиях упоминал о необходимости сделать форум менее элитарным и более открытым, называя возможность перманентного переноса или проведения мероприятия в разных городах на ротационной основе. Среди рассмотренных вариантов – Детройт (США), Дублин (Ирландия) и другие крупные города.

Обсуждение происходит на фоне изменений в руководстве WEF: после отставки основателя организации Клауса Шваба в 2025 году управление перешло к новому временному составу, что побуждает к переосмыслению будущей стратегии форума.

Традиционно форум в Давосе собирает тысячи политических лидеров, топ-менеджеров корпораций и экспертов для обсуждения глобальных экономических, технологических и политических вызовов. Однако ограниченная инфраструктура, в частности дефицит жилья и сложности с безопасностью, заставляют часть участников и организаторов задуматься над изменениями.

Несмотря на эти дискуссии, официально WEF продолжает поддерживать Давос как "историческое и практическое место проведения". Швейцарское правительство и местные бизнесы, которые получают значительную экономическую выгоду от форума, вероятно, выступят против любого переноса.

Как сообщал УНИАН, министр торговли США Говард Лютник подвергся острой критике во время ужина Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, организованного главой BlackRock Ларри Финком.

Во вторник вечером атмосфера на ужине резко обострилась после воинственных и провокационных замечаний Лютника. Реакцией стали насмешки со стороны присутствующих, а часть гостей демонстративно покинула зал.

