Министр торговли США вызвал скандал на ужине в Давосе, гости покидали зал, - FT

Резкие заявления соратника Трампа вызвали возмущение участников закрытого мероприятия, а глава BlackRock Ларри Финк был вынужден призвать к спокойствию.

Министр торговли США Говард Лютник подвергся острой критике во время ужина Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, организованного главой BlackRock Ларри Финком. Об этом сообщили несколько участников мероприятия в комментарии Financial Times.

По их словам, во вторник вечером атмосфера на ужине резко обострилась после воинственных и провокационных замечаний Лютника. Реакцией стали насмешки со стороны присутствующих, а часть гостей демонстративно покинула зал. Ситуация настолько обострилась, что Ларри Финк, глава крупнейшей в мире компании по управлению активами и временный сопредседатель ВЭФ, был вынужден обратиться к присутствующим с призывами к спокойствию.

Ранее в тот же день Лютник опубликовал колонку в Financial Times, в которой открыто заявил о конфронтационном курсе администрации Дональда Трампа в отношении глобального экономического порядка. В частности, он написал:

"Мы не едем в Давос, чтобы поддерживать статус-кво. Мы собираемся противостоять ему лоб в лоб".

Еще жестче прозвучал другой тезис министра:

"Мы здесь, в Давосе, чтобы четко заявить об одном: с президентом Трампом в капитализме появился новый шериф".

Что предшествовало

Скандал происходит на фоне ухудшения отношений между США и Европейским Союзом. Напряжение возросло после того, как президент США пригрозил ввести новые тарифы против отдельных европейских стран, если Вашингтону не позволят "приобрести" Гренландию.

В Министерстве торговли США и во Всемирном экономическом форуме не предоставили комментариев в ответ на запросы журналистов.

