Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером: что обсудили

Кроме представителей Трампа секретарь СНБО провел встречу с американскими инвесторами, которые будут восстанавливать Украину.

В Давосе украинская делегация провела встречу со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. "Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом", – уточнил Умеров.

Он отметил, что основными темами переговоров стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.

"Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла", - сообщил Умеров.

Секретарь СНБО добавил, что также состоялась встреча с представителями одной из крупнейших американских инвестиционных компаний, которая вовлечена в планы восстановления Украины после войны.

Он уточнил, что на встрече с коллегами из инвесткомпании BlackRock также приняли участие Давид Арахамия и Александр Камышин.

Секретарь СНБО добавил, что кроме этого провел встречи с премьер-министрами Норвегии Йонасом Гаром Стере и Катара - Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Напомним, ранее и американская, и российская стороны сообщили, что Виткофф и Кушнер 22 января поедут в Москву к российскому диктатору Владимиру Путину.

Сегодня в Давос приедет президент Украины Владимир Зеленский и проведет встречу с Дональдом Трампом.

Экономический форум в Давосе

Как сообщал УНИАН, встречу в Давосе европейские лидеры хотели использовать для обсуждения завершения войны в Украине. Однако угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии несколько переписали повестку дня.

Из-за этого ряд европейских лидеров заявил, что в Давосе речь идет совсем не об этом, а стороны обсуждают какую-то фиктивную войну.

"В Украине идет настоящая война. Гренландия отвлекает нас от того, о чем мы должны говорить. Было бы неплохо сосредоточиться на настоящей войне, которая сейчас идет, там, где действительно нужно воевать с россиянами", - прокомментировал вчера министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

