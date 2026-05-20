Может ли Украина принудительно вернуть мужчин из Европы: ответ МВД

В настоящее время в странах Европы находятся, по всей видимости, сотни тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Депортация украинских мужчин из Германии и других стран ЕС возможна только на основании решений местных органов власти, а не самой Украины. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины в ответ на запрос УНИАН.

В ведомстве отметили, что принудительное перемещение лиц через границу происходит на основании международных договоров. В случае со странами ЕС – это Соглашение между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц.

Согласно этому соглашению, Украина обязана принимать обратно своих граждан, если какое-либо из государств ЕС докажет их украинское гражданство и отсутствие законных оснований для пребывания на европейской территории. При этом предусмотрена четкая процедура передачи лиц.

"Решение о законности пребывания человека в Германии или другой стране ЕС принимают исключительно органы этого государства. Именно они определяют условия въезда, проживания или возможного возвращения. Украина не имеет полномочий самостоятельно решать, кого другая страна должна оставить или вернуть", – подчеркнули в МВД.

Как писал УНИАН, страны Евросоюза обсуждают возможные ограничения для украинских мужчин призывного возраста, получающих временную защиту в ЕС. В Европе считают спорным то, что военнообязанные мужчины, не имеющие права покидать Украину, после пересечения границы сразу получают защиту.

Также мы писали, что, по мнению нардепа Дмитрия Разумкова, страны Европы вряд ли будут принудительно возвращать украинцев, которые работают и приносят пользу местной экономике, из-за дефицита рабочей силы. По его словам, потенциальные ограничения могут касаться только тех, кто живет на социальное пособие или находится в ЕС нелегально или полулегально.

