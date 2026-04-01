США впервые запустили над Ираном бомбардировщики B-52 на фоне преимущества в воздухе

Соединённые Штаты начали применять стратегические бомбардировщики B-52 для ударов непосредственно над территорией Ирана. Этот шаг стал возможен на фоне резкого усиления контроля над воздушным пространством страны. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на прес-брифинг высокопоставленного генерала ВВС.

Как заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн, переход к таким операциям свидетельствует о достижении значительного превосходства в воздухе. Американские военные за первый месяц кампании нанесли свыше 11 тысяч ударов по целям на территории Ирана.

"За последние 30 дней мы поразили более 11 000 целей. Учитывая усиление превосходства в воздухе, мы успешно начали проводить первые наземные вылеты бомбардировщиков B-52, что позволяет нам и дальше доминировать над противником", – заявил Кейн.

Основными задачами на начальном этапе были уничтожение систем ПВО, ракетных установок и инфраструктуры, связанной с дронами. Для этого применялись не только авиаудары, но и кибероперации, а также средства радиоэлектронной борьбы. В результате Иран утратил значительную часть возможностей по защите своего воздушного пространства, отметил генерал ВВС.

Как сообщает издание, речь идёт о самолётах B-52 Stratofortress – одной из самых старых машин в составе ВВС США, которая используется уже более 70 лет. Несмотря на возраст, эти бомбардировщики остаются мощной ударной платформой, способной нести большой боекомплект и действовать на дальних расстояниях. Однако у них есть существенный недостаток – отсутствие стелс-технологий. В условиях сильной противовоздушной обороны такие самолёты считаются уязвимыми. Именно поэтому их появление в небе над Ираном – важный индикатор того, что США и союзники фактически подавили ключевые элементы иранской ПВО.

Если на начальном этапе войны авиация действовала осторожно, избегая глубинных полётов, то сейчас ситуация изменилась, заявляет Кейн. Американские и израильские силы получили возможность проводить операции с гораздо большей свободой – включая полёты тяжёлых бомбардировщиков над территорией противника. Это означает переход к следующей фазе кампании, где удары становятся более масштабными и системными.

Несмотря на свой возраст, B-52 остаётся ключевым элементом американской авиации. Самолёт планируют эксплуатировать как минимум до 2050 года, параллельно модернизируя его – включая новые двигатели и радиолокационные системы. Это делает его своеобразным символом: техника времён холодной войны продолжает играть важную роль в современных конфликтах, резюмировал Кейн.

Накануне Пакистан заявил о готовности к посредничеству в переговорах межру США и Ираном, которые могут состояться уже в ближайшие дни. CNN сообщает, что заявление озвучил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар после окончания четырехсторонней встречи в Исламабаде. Участие во встрече, посвященной деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке, принимали министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта.

Кроме того, Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что США удалось сменить власть в Иране и достичь договоренностей о том, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия. На вопрос, сколько еще продлится военная операция США против Ирана, президент США ответил, что "2-3 недели".

