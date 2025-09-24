То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может обернуться плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп представил новую, поразительную позицию в отношении войны в Украине, заявив, что она в силах вернуть все свои оккупированные Россией земли.

Как пишет The Telegraph, это потрясающе заявление главы Белого дома последовало после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Этому предшествовали два дня мягкой дипломатии во время его визита в Великобританию, когда король Чарльз III мягко напомнил Трампу на банкете в Виндзорском замке, что "тирания вновь угрожает Европе".

Издание отметило, что экспрты сделали вывод, что Трамп действительно ошеломил сменой позиции по поводу Украины.

"Но действительно ли Трамп устал от российского диктатора Владимира Путина? В конце концов, он неоднократно говорил теплые слова Трампу, одновременно атакуя Украину ракетами и беспилотниками. Неужели он теперь и вправду поддерживает Украину и лидера, которого когда-то унизил в Овальном кабинете?", - написало издание.

Журналисты отметили, что выступление Трампа на Генеральной Ассамблее и его последующий пост ясно дали понять, что он не впечатлен неспособностью России победить более слабого противника.

"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет. Удачи всем!", - обтекаемо написал Трамп в соцсети.

"Смотрите дальше заголовков, и это заявление - урок правильного посыла. Вместо того, чтобы обещать новую поддержку Украине или активизировать действия в отношении РФ, Трамп передает все в руки Европы и НАТО", - объяснили журналисты.

Они подчеркнули, что нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или на то, что он еще больше накажет Москву.

"Его единственное обязательство - продолжать продавать оружие союзникам. Вряд ли это переломный момент", - отметило издание.

"Поставив на карту свою репутацию, чтобы привезти Путина на Аляску для переговоров, и поставив себя в центр переговоров, Трамп усвоил непростой урок: закончить войну сложно. Похоже, с него хватит", - констатировало издание.

