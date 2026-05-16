В России пришлось изменить методику проведения опросов, чтобы спасти рейтинг Путина

Последний раз ВЦИОМ публиковал данные 24 апреля: тогда было зафиксировано снижение рейтинга Путина седьмую неделю подряд.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) снова опубликовал еженедельный рейтинг политиков и в этот раз отчитался о росте рейтинга доверия к президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно данным, которые опубликовал государственный центр 15 мая, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,1% респондентов.

Показатель одобрения деятельности Путина якобы составил 66,8% - по данным государственных социологов, это данные за период с 4 по 10 мая 2026 года.

Видео дня

ВЦИОМ также сообщил об изменении методики опроса: сообщается, что замеры рейтингов теперь проводятся с помощью "комбинирования телефонных и поквартирных опросов".

Социологи заявили, что "не добирают" возрастных респондентов, которые боятся мошенников, а в поквартирных опросах "не добирают средний класс и молодежь", пишет "Коммерсант".

Последний раз ВЦИОМ публиковал данные 24 апреля: тогда было зафиксировано снижение рейтинга Путина седьмую неделю подряд.

Падение рейтинга Путина

Ранее издание Le Monde писало, что во время подготовки к парламентским выборам в России продолжает падать популярность Путина. И это вызывает беспокойство в Кремле.

Основными причинами падения рейтинга Путина, отметили авторы, остаются война в Украине, которая длится уже пятый год, и экономические трудности. А ускорило падение отключение интернета.

Вас также могут заинтересовать новости: