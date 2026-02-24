России будет сложно начать крупное наступление в ближайшие месяцы, – Bloomberg

Москве удавалось поддерживать набор на уровне от 30 000 до 35 000 человек в месяц, но эти усилия находятся под угрозой.

Из-за роста потерь в рядах армии российских оккупантов, которые уже три месяца подряд превышают количество новобранцев, российскому диктатору Владимиру Путину, вероятно, будет сложно начать крупное наступление против Украины в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на оценки западных чиновников.

По словам чиновников, Россия в настоящее время способна мобилизовать от 30 000 до 35 000 человек ежемесячно. Однако эти темпы не перекрывают реальных потерь на поле боя. Как пишет издание, такая тенденция может повлиять на решение Кремля о возможном наступлении весной или летом. Чиновники также не исключают, что Россия будет вынуждена прибегнуть к более широкой мобилизации, чего Путин избегает после того, как объявил призыв 300 тысяч резервистов в 2022 году.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил журналистам, что Россия может активизировать вербовку в армию в крупных городах, а не только в более бедных регионах. По его словам, непропорциональный рост потерь и ухудшение экономической ситуации могут подорвать политическую поддержку войны в густонаселенных центрах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, где предлагаются значительные бонусы за подписание контрактов.

В то же время министр обороны Великобритании Джон Хилли ранее сообщал в интервью для СМИ, что Россия все больше полагается на иностранных бойцов. По его оценкам, на стороне РФ воюют около 17 тысяч военных из Северной Кореи, а также тысячи завербованных граждан Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

По данным издания, западные эксперты прогнозируют два основных сценария вероятных атак РФ:

сосредоточение сил на "поясе крепостей" в Донецкой области;

попытка возобновления наступления на город Запорожье

Отдельно журналисты отметили, что российские войска сталкиваются с проблемами связи из-за ограничения доступа к системе спутникового интернета Starlink, принадлежащей Илону Маску, а также из-за жестких мер Кремля в отношении мессенджера Telegram. По словам чиновников, это повлияло на возможности России наносить удары дронами на среднюю дальность – до 150 километров от линии фронта.

Потери российской армии

Напомним, ранее УНИАН писал о росте потерь среди российских оккупантов. Количество ликвидированных оккупантов уже достигло тысячи в день, и это превышает возможности РФ по мобилизации и рекрутингу в течение последних трех месяцев. Несмотря на колоссальные человеческие жертвы, за 2025 год РФ удалось захватить только 0,83% территории Украины.

Также спикер группировки объединенных сил Виктор Трегубов высмеял россиян из-за отключения Starlink, отметив, что у них началась "тихая истерика". Ведь с отключением терминалов они потеряли возможность координировать действия подразделений на передовой в режиме реального времени. По его словам, россияне пытаются восполнить пробелы в связи единственным доступным способом – строительством так называемых Wi-Fi-мостов.

