25 февраля всю Украину накроют 'снегодожди'

В среду, 25 февраля, в большинстве областей Украине температура будет около "нуля" или чуть выше. По всей стране будет пасмурно и пройдет мокрый снег с дождями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ривне завтра пасмурно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Тернополе 25 февраля ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь, ночью 0°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Одессе 25 февраля - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, 0°...+5°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.
25 февраля - какой праздник, приметы погоды
25 февраля - памяти святителя Тарасия Константинопольского. По приметам, если день солнечный, то будет хороший урожай яблок.