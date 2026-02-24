25 февраля в Киеве похолодает и заснежит

В столице ожидается мокрый снег и дождь.

В среду, 25 февраля, погода в Киеве ухудшится: похолодает и заснежит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут +1°...+2°. Будет пасмурно и пройдет мокрый снег с дождем.

Ветер 5-10 м/с усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление продолжит медленно повышаться и составит 744-747 мм ртутного столба.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Тернополе 25 февраля ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь, ночью 0°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Одессе 25 февраля - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, 0°...+5°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.

