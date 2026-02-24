25 февраля в Киеве похолодает и заснежит

В среду, 25 февраля, погода в Киеве ухудшится: похолодает и заснежит. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут +1°...+2°. Будет пасмурно и пройдет мокрый снег с дождем.
Ветер 5-10 м/с усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление продолжит медленно повышаться и составит 744-747 мм ртутного столба.
Погода 25 февраля
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ривне завтра пасмурно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Тернополе 25 февраля ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь, ночью 0°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Одессе 25 февраля - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Симферополе в среду будет пасмурно, 0°...+5°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.