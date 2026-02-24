Благодаря СБУ Украина проводит успешные атаки по ранее неприступным объектам в РФ, - военный эксперт

Служба безопасности Украины проводит успешные дронные атаки по российским объектам, которые ранее считались неприступными. Это ставит под сомнение всю концепцию неуязвимости российской инфраструктуры. Об этом пишет военный эксперт Алексей Копитько.

Эксперт подчеркивает, что в России из-за атак СБУ останавливается и замедляется производство в нефтегазовой сфере. "СБУ нарушает отдельные производственные процессы. Одна удачная атака Службы безопасности означает несколько лет деятельности ключевой нефтеперекачивающей станции (после ликвидации последствий) в ограниченном режиме", – считает эксперт.

Эксперт отмечает, что Служба наносит России ущерб, которого раньше не было вообще или он был не в таких объемах. "Под сомнение ставится вся концепция неуязвимости российской инфраструктуры. Еще 2-3 успешные атаки вполне способны вывести из строя всю НПС. А это скажется и на транспортировке нефти, и на переработке", - акцентирует Копитько.

"У россиян есть объективная необходимость перестроить и нарастить плотность ПВО. Но есть ли резервы? И насколько нарастить? В разы? Это невозможно", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 23 февраля дроны СБУ атаковали НПС "Калейкино" в Татарстане, который является важным узлом транспортировки российской нефти. Станция принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".На станции прогремело 6 взрывов, после чего возник масштабный пожар.