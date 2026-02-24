Зеленский и лидеры ЕС ответили на обвинения в блокировании трубопровода "Дружба".

Президент Украины подчеркнул, что ответственность за повреждение нефтепровода "Дружба" лежит на России, а не на Украине, и посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вести переговоры с Москвой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

"Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому, если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода. Во-вторых, это уже не первые разрушения и, я уверен, не последние, в исполнении россиян", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина имеет достаточно доказательств того, что именно Россия неоднократно атаковала эту инфраструктуру, в частности спутниковые снимки и другие подтверждения от партнеров.

"Поэтому пусть Орбан поговорит именно с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или чем-то подобном, но не может быть так, чтобы Россия что-то уничтожала, а Украина восстанавливала", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что восстановление поврежденной инфраструктуры часто становится опасным из-за повторных атак.

"Как только приближается бригада, которая должна отремонтировать повреждения, они снова повторяют нападения, просто чтобы убить людей. Люди страдают от чего? Зачем тогда восстанавливать, ради чего? Чтобы терять людей? Я считаю, что это очень высокая цена", - отметил Зеленский.

В свою очередь, президент Европейского Совета Антониу Кошта отметил, что Украина должна оценить, сколько времени понадобится для восстановления трубопровода, чтобы партнеры понимали дальнейшие шаги.

Впрочем, он также отметил, что даже в случае проблем с этим маршрутом существуют альтернативные варианты поставки энергоносителей.

"Существует альтернатива через Адриатический трубопровод - из Хорватии в Венгрию, Словакию и Сербию. А также существует еще альтернатива по территориям, которые можно использовать. Это не значительный вопрос по обеспечению энергоснабжения", - сказал Кошта.

Он добавил, что обратился к премьер-министру Венгрии с призывом соблюдать принятые решения Европейского совета.

"Я написал премьер-министру Орбану, что Венгрия нарушает принцип справедливого и откровенного сотрудничества. И я призываю Венгрию немедленно пойти на сотрудничество во внедрении решения, принятого Европейским Советом еще 18 декабря", - сказал президент Европейского Совета.

Как писал УНИАН, Венгрия продолжает на уровне Евросоюза блокировать решения, направленные на поддержку Украины. В частности, венгерские власти поставили под угрозу выделение кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро. Вместо этого Будапешт требует возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Кроме того, Венгрия выступает против согласования 20-го пакета санкций против России.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина предлагала Венгрии урегулировать напряженность вокруг "Дружбы". Однако Будапешт выбрал вместо этого "публичные ультиматумы и шантаж".

24 февраля стало известно, что Европейская комиссия подаст законодательное предложение о постепенном запрете импорта российской нефти через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

