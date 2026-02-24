'Предлагает исключительную изысканность': назван лучший роскошный кроссовер 2026 года

Цена на этот автомобиль в Украине (модели 2025-2026 годов) стартует примерно от 5,3 млн гривень.

Кроссоверы уже много лет остаются одними из самых популярных автомобилей в мире, ведь они удачно сочетают комфорт "обычного" легковушки с возможностью уверенно двигаться не только по асфальту.

Из-за широкого ассортимента выбрать "идеальный" вариант бывает трудно – особенно, когда речь идет о дорогих моделях, где почти все автомобили имеют очень высокое качество. Чтобы упростить выбор, эксперты Autocar подготовили рейтинг лучших премиальных кроссоверов этого года.

На первое место эксперты поставили Range Rover Sport, который, по мнению специалистов, отличается "исключительной изысканностью".

"Автомобиль заслуживает особой похвалы за свое великолепное механическое совершенство и плавность хода, богатый и уютный салон, бескомпромиссную универсальность, а также способность заинтересовать и удовлетворить водителя", – рассказал автомобильный эксперт Мет Сондерс.

Несмотря на свои размеры, Range Rover Sport является маневренным автомобилем, оправдывая свое название. Еще одним преимуществом является широкий выбор мощных двигателей.

Конечно, все это стоит, мягко говоря, не дешево. Цена на новый Range Rover Sport в Украине (модели 2025-2026 годов) стартует примерно от 5,3 млн гривень.

Поскольку рейтинг акцентирует внимание именно на премиум-сегменте, то другие финалисты также имеют исключительно высокую стоимость. Например, здесь можно увидеть фантастически дорогой Ferrari Purosangue, а также Bentley Bentayga и Porsche Cayenne.

ТОП-10 лучших роскошных кроссоверов:

Range Rover Sport Porsche Cayenne Range Rover Bentley Bentayga BMW iX Ferrari Purosangue Land Rover Discovery BMW X7 BMW X5 Audi Q7

Ранее автомобильный эксперт платформы JustAnswer и механик Крис Пайл в комментарии для GoBankingRates назвал шесть электромобилей, которые рекомендует к покупке. Среди прочего он советует обратить внимание на Hyundai Ioniq 5, который является недорогим, но достаточно надежным.

Напомним также, что недавно эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили 2026 года в своих сегментах. Среди них немало японских моделей.

