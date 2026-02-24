Эти знаки Зодиака столкнутся с серьезными испытаниями: когда удача вернется

В списке есть представители знака Овен.

До конца марта 2026 года жизнь трёх знаков Зодиака заметно наладится. Первые недели марта могут казаться запутанными: Меркурий ослаблен и движется ретроградно, создавая ощущение задержек и неопределенности. Однако к завершению месяца ситуация начнет стремительно выравниваться, пишет YourTango.

Овен

Если в последнее время вы чувствовали спад, то к концу марта ситуация ощутимо улучшится. Вход Солнца в ваш знак вернет вам контроль и внутреннюю силу. Несмотря на давление Сатурна, вы начнете понимать, что сами определяете курс своей жизни.

Ретроградный Меркурий может создавать недоразумения и задержки, но после 20 марта препятствия постепенно исчезают. Вы яснее увидите свои цели и вновь ощутите уверенность.

Гороскоп на март 2026 года потребует от вас дисциплины и стратегического подхода. Это не время для конфликтов, а период грамотного лидерства. Сотрудничайте, прислушивайтесь к тем, кому доверяете, и направляйте свою энергию в конструктивное русло. Конец месяца разожжет в вас амбиции и поможет занять сильную позицию.

Близнецы

20 марта, когда Меркурий развернется в прямое движение, и для вас начнется новый этап. Туман неопределённости рассеится, и вы словно проснетесь после сложного периода.

Начало месяца может показаться хаотичным, но теперь мысли станут чётче, а планы – реалистичнее. Солнце в Овне добавит драйва и поможет сосредоточиться на профессиональных задачах. Вернется продуктивность, а то, что раньше вызывало усталость, начнет даваться легче.

К концу марта усилится поддержка со стороны окружения. Ваши идеи получат отклик, а творческие проекты – развитие. Это подходящее время заявить о себе и укрепить уверенность в собственных возможностях.

Стрелец

Энергия начала месяца может вызвать сомнения и ощущение нестабильности. Затмение усилит внутренние переживания, а ретроградный Меркурий добавит недопониманий. Но уже после 20 марта многое встанет на свои места.

Солнце в Овне вернет вам привычную уверенность и оптимизм. Новолуние 18 марта даст шанс пересмотреть цели, особенно профессиональные. Появится понимание, куда двигаться дальше.

К концу месяца окружающие начнут видеть вашу силу и лидерский потенциал. Люди будут чаще обращаться к вам за поддержкой и советом. Главное – сохранять взвешенность в словах и не действовать импульсивно. Венера усиливает вашу привлекательность и помогает проявить заботу о других. Март завершится для вас ощущением обновления и внутренней зрелости.

