Цены на АЗС набирают обороты: эксперт предупреждает о стремительном подорожании топлива

Водителям пока не стоит ожидать положительных новостей относительно цифр на стелах АЗС.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС могут вырасти еще на 5 гривень за литр в течение месяца в случае, если США начнут военную операцию против Ирана.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН отметил, что динамика роста цен АЗС будет зависеть от продолжительности военной операции США.

"Если будут такие же быстрые действия, как в Венесуэле, и операция продлится до двух недель, то нефть будет расти разве что в первые день-два: достигнет 80 долларов за баррель, а затем цены развернутся, когда станет понятно, что это короткая операция. В таком случае это на нашем рынке почти не отразится, поскольку мы работаем по долгим контрактам. Возможен рост цен на 1-2 гривни", - отметил эксперт.

Видео дня

Если же операция США затянется, то стоимость "черного золота", по словам эксперта, может превысить 85 или даже 90 долларов за баррель.

Льоушкин добавил, что ценовая динамика будет зависеть от способности Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется поставка до 20% "черного золота", произведенного в мире, и повреждений объектов нефтедобычи.

В случае же, если военной операции не будет, но напряженная ситуация на Ближнем Востоке сохранится, то, по прогнозу эксперта, в течение недели стоимость бензина и дизеля вырастет на 1 гривню из-за повышения цен на нефть.

Он добавляет, что на этом цены на топливо могут не остановиться. В середине-конце марта они могут дополнительно вырасти на гривню за счет девальвации украинской валюты, а также роста расходов на топливную логистику из-за ужасного состояния дорог.

"Итак, потенциально гривню роста видим сейчас, а потом еще гривню. Это без учета фактора Ирана", - подытожил Леушкин.

Напряженность между США и Ираном - последние новости

В последние недели США перебрасывают значительные силы на Ближний Восток. В СМИ активно обсуждают возможное начало войны с Ираном. На этом фоне цены на нефть приближаются к семимесячному максимуму, несмотря на то, что, по оценкам аналитиков, "черного золота" на рынке более чем достаточно.

Впрочем, председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для США. Речь идет, в частности, о возможном втягивании страны в затяжной конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости: