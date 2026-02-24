Графики отключений на 25 февраля: когда украинцы будут без света в последнюю среду зимы

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В среду, 25 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Диспетчеры энергосистемы напоминают, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и посоветовали узнавать об актуальном времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье россияне нанесли очередной удар по объектам энергосистемы Украины. Основной целью атаки были Одесская и Николаевская области.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что врагу не удалось достичь той цели, которую он перед собой ставил, массово обстреливая объекты энергосистемы Украины зимой, в частности и во время атак 22 и 23 февраля.

На фоне российских обстрелов премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине.

