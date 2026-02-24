Дипломаты встретили первые взрывы в зале заседаний Совета Безопасности ООН.

В ночь, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, продолжалось заседание Совета Безопасности ООН, где в тот момент председательствовала именно Россия. Весть о первых взрывах в Украине застала дипломатов непосредственно в зале заседаний, рассказал в интервью ВВС заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.

Кислица вспомнил, что до 22:00 по местному времени российская сторона продолжала цинично уверять: никакого нападения не будет. Однако уже через час начала появляться информация о первых ударах.

"Я получил информацию на телефон, американский посол тоже. Мы уже знали: удары идут", – рассказал Кислица журналистам.

Наиболее красноречивым эпизодом той ночи стал диалог Кислицы с тогдашним постпредом РФ Василием Небензеей. Когда факт нападения стал очевидным, украинский дипломат призвал российского коллегу немедленно связаться с Москвой для объяснений.

"Я никого будить не буду", – таким был ответ Небензи.

"То есть Небензя считал, что пока Кремль наносит удары по Украине, их президент спокойно спит в Москве. А мы сидим в зале Совета Безопасности и узнаем об этом по телефону", – отметил Кислица.

Как писал УНИАН, по данным бывшего главы СБУ Николая Маломужа, за четыре года войны ВСУ уничтожили две российские армии. По словам генерала, успешное реформирование войска позволило украинским Силам обороны опередить стандарты НАТО в вопросах организации и координации действий.

Добавим, что министр обороны Украины Михаил Федоров обнародовал план войны, который должен заставить РФ к миру. План предусматривает глубокие организационные изменения в управлении обороной для эффективного противодействия угрозам в реальном времени. Главный приоритет – защита гражданских лиц и инфраструктуры от вражеских атак с помощью новых систем ПВО.

