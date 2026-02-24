Death Stranding 2 скоро выйдет на ПК – стали известны системные требования игры

Для игры на минимальных настройках графики хватит GTX 1660, но придется довольствоваться 30 fps.

Death Stranding 2: On the Beach, одна из лучших игр 2025 года, в следующем месяца заглянет на ПК. Чтобы подготовить геймеров к релизу, Kojima Production перечислила четыре конфигурации компьютеров, на которых получится сыграть в игру при различных настройках графики.

Начать играть в Death Stranding 2 получится уже с видеокартой GTX 1660, но придется довольствоваться минимальными настройками графики в 1080p/30 FPS. Ну а чтобы насладиться всеми красотами мира Кодзимы, потребуется RTX 4080 или ее "красный" аналог Radeon RX 9070 XT.

Обратите внимание: игра требует обязательного наличия твердотельного накопителя (SSD) для установки. К тому же потребуется довольно емкое устройство – 150 ГБ, хотя на PS5 ей нужно около 90 ГБ.

Минимальные требования – 1080p и 30 fps

ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее)

Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее) Процессор: Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT 8 ГБ

Средние – 1080p и 60 fps

ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее)

Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее) Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: GeForce RTX 3060 12GB или Radeon RX 6600

Высокие – 1440p и 60 fps

ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее)

Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее) Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800.

Максимальные – 4К и 60 fps

ОС: Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее)

Windows 10 или 11 (версия 1909 или новее) Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 9070 XT

ПК-версия Death Stranding 2 выйдет с поддержкой NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 и Intel XESS 2. Для всех технологий доступны опции апскейлинга и генерации кадров. Также порт получит разные фишки вроде неограниченного фремрейта и поддержки ультрашироких дисплеев.

Death Stranding 2 выйдет на компьютерах уже 19 марта, в Steam и Epic Games Store открыты предзаказы. Стоимость игры – 2299 гривен.

Критики оценили игру в 90 баллов на Metacritic и назвали "обязательной к прохождению". В отзывах пишут, что Кодзиме снова получилось сделать глубокую и человечную историю, а также геймплейно улучшить то, что сделали в первой части. Отдельно хвалят техническое исполнение.

Сюжет Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после событий первой части. Сэму Портеру Бриджесу предстоит путешествовать по разным континентам на борту корабля Магеллан, чтобы попытаться спасти человечество от вымирания, которое хоть и было отсрочено, но все еще угрожает миру.

