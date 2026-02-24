'Крик 7', 'Отец мать сестра брат' и 'Блеф': главные кинопремьеры недели

Также в кинотеатрах выйдет украинский документальный фильм "Последний Прометей Донбасса".

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут очередная часть слэшер-франшизы "Крик" и новый фильм от культового Джима Джармуша "Отец мать сестра брат".

Также на "больших экранах" можно будет посмотреть украинский документальный фильм "Последний Прометей Донбасса" об энергетиках и французскую комедию "Встреча одноклассников" с Ванессой Паради.

Между тем, онлайн на Amazon выйдет пиратский приключенческий боевик "Блеф" с Приянкой Чопрой и Карлом Урбаном.

Крик 7

Scream 7 (США, 2026, ужасы/детектив/черная комедия)

В 2022 году культовая хоррор-франшиза "Крик" была успешно перезапущена пятым фильмом, который одновременно вводил новых ярких героев, но сохранял некоторых легендарных старых. На волне успеха уже в следующем году за ним последовала и довольно удачная шестая часть. Впрочем, на фоне скандала с увольнением главных актрис Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги, а также уходом режиссера Кристофера Лэндона, будущее франшизы оказалось под вопросом.

В итоге за работу взялся режиссер Кевин Уильямсон, который, собственно, был сценаристом первого, второго и четвертого "Криков".

Теперь в центре сюжета окажется одна из главных героинь первых фильмов, которой удалось пережить встречу с человеком в черном балахоне, ныне успешная писательница Сидни Прескотт. Интересно, что бессменная исполнительница этой роли Нив Кэмпбелл отказалась сниматься в шестом фильме серии из-за того, что ее не устроил предложенный гонорар. Очевидно, теперь эту проблему устранили.

По сюжету, Призрачное лицо снова приходит за Прескотт, также угрожая жизни ее семьи – дочери Татум и мужа Марка (оба отсутствовали в предыдущих фильмах), их роли исполнили Изабель Мэй (сериалы "Юный Шелдон", "Йеллоустоун", "1883", "1923", "Властелины воздуха") и Джоэл Макгейл ("Человек-паук 2", "Третий лишний", "Нация убийц", сериалы "Сообщество", "Старгерл", "Медведь").

Кроме того, снова вернутся некоторые хорошо известные персонажи из первых фильмов – репортерша Гейл Везерс в исполнении Кортни Кокс, шериф Дьюи Райли в исполнении Дэвида Аркетта (хотя в фильме 2022 года персонаж вроде как погиб) и один из убийц из первого фильма Стю Мейхер в исполнении Мэттью Лилларда.

Отец мать сестра брат

Father Mother Sister Brother (США, 2025, комедия/драма)

Новый фильм культового Джима Джармуша ("Ночь на Земле", "Мертвец", "Кофе и сигареты", "Патерсон", "Выживут только любовники") – это триптих-антология о запутанных отношениях между родителями, детьми, братьями и сестрами. Все разделы происходят в разных уголках мира: "Отец" – на северо-востоке США, "Мать" – в Дублине, а "Сестра Брат" – в Париже. Фильм исследует персонажей сдержанно, наблюдательно и безоценочно.

Главные роли в ленте сыграли оскароносная Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Авиатор", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар", "Операция "Черный кейс"), номинанты на "Оскар" Адам Драйвер (франшиза "Звездные войны", "Патерсон", "Черный куклуксклановец", "Брачная история", "Дом Гуччи", "Феррари"), Шарлотта Рэмплинг ("Гибель богов", "Ночной портье", "Меланхолия", франшиза "Дюна"), Том Уэйтс ("Баллада Бастера Скраггса"), а также актрисы Вики Крипс ("Три мушкетера", "Корсет", "Призрачная нить"), Маим Бялик (сериал "Теория большого взрыва"), Индия Мур ("Аквамен и затерянное королевство", франшиза "Смертельный лабиринт") и актер Лука Саббат ("Мертвые не умирают").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 81% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", но только 54% от зрителей. Между тем на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Последний Прометей Донбасса

The Last Prometheus of Donbas (Украина, 2025, документальный)

Фильм документирует истории людей, которые до последнего боролись за свет в последние дни украинского промышленного гиганта, Кураховской ТЭС – тогда еще действующей ТЭС в Донецкой области. Это история о борьбе света с тьмой, об индустриальном гиганте Донецкой области, об украинском Донбассе и его Прометеях. Кураховская ТЭС работала до последнего, однако после многочисленных атак, финальной из которых стал удар управляемой авиабомбой в ноябре 2024 года, станция потеряла все свои трубы и основные сооружения.

Снял ленту украинский видеожурналист и документалист Антон Штука, который, начиная с 2022 года, также выступил режиссером документальных фильмов "Год, который так и не закончился" и "Осторожно! Жизнь продолжается".

До полномасштабной войны Штука был режиссером музыкальных клипов (Alyona Alyona, KALUSH, KAZKA, DOROFEEVA), а также коммерческой и социальной рекламы.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов.

Встреча одноклассников

T'as pas changé / Class Reunion (Франция, 2025, комедия)

В центре сюжета фильма – трое школьных друзей, которые решают устроить грандиозную вечеринку, чтобы отпраздновать 30-летие выпуска и одновременно почтить память своего умершего друга. Однако выясняется, что никто не хочет приходить, особенно две их бывшие одноклассницы, которые намерены саботировать мероприятие. Впервые тройка сталкивается со странным осознанием, что все это время они были лишь кучкой отбросов. Полные решимости все исправить, они отправляются в веселое путешествие, чтобы доказать, что могут быть лучше.

Одну из главных ролей в фильме сыграла известная французская актриса и певица Ванесса Паради ("Белая свадьба", "Девушка на мосту", "Красавицы в Париже"), бывшая жена Джонни Деппа и мать Лили-Роуз Депп.

Также среди исполнителей главных ролей – популярный французский юморист Лоран Лафитт, звезда прошлогоднего хита "Самая богатая женщина мира".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

Блеф

The Bluff (США, 2026, приключения/боевик)

События фильма происходят в конце 19 века. Бывшая пиратка Карибского моря Эрселл Бодден должна защитить свою семью, когда прошлое настигает ее.

Главные роли в нем сыграли Приянка Чопра-Джонас (сериалы "Квантико", "Цитадель") и Карл Урбан (франшизы "Властелин колец", "Звездный путь", сериал "Пацаны").

Снял ленту режиссер с Каймановых островов Фрэнк Э. Флауэрс. Среди его самых известных предыдущих работ – разгромленная критиками криминальная драма "Гавань" 2004 года с Зои Салданой и Орландо Блумом, а также сценарии к отмеченной многими наградами криминальной драме "Метро Манила" 2013 года и музыкальному байопику "Боб Марли: Одна любовь" 2024 года.

Среди продюсеров "Блефа" – братья Руссо, режиссеры фильмов "Первый мститель: Зимний солдат", "Мстители: Финал", "Серый человек", "Электрический штат", а также будущего "Мстители: Восхождение Доктора Дума".

Фильм станет доступен на Amazon с 25 февраля 2026 года.

