Творог с этой примесью может сильно повысить уровень "плохого" холестерина.

Творог – популярный продукт для людей всех возрастов. Он полезен из-за высокого содержания белка и кальция, и любим за нежный кисломолочный вкус. Однако к сожалению, сейчас не всегда можно быть уверенным в качестве покупного творога. Некоторые производители добавляют в него крахмал или растительные жиры, чтобы увеличить его в весе и сделать дешевле.

Ранее мы писали, что положить в творог, чтобы он не растекался, а сегодня, наоборот, рассмотрим, как проверить, настоящий творог или нет, и есть ли в нем сторонние добавки.

Как проверить творог на натуральность – популярный лайфхак

Конечно, любой продукт можно всегда проверить при помощи специального оборудования, сдав образцы в лабораторию. Однако помимо того, что это долго, подобные анализы еще и наверняка обойдутся вам в копейку.

К счастью, в интернете набирает популярность лайфхак, с помощью которого любой украинец сможет проверить творог в домашних условиях. Секрет раскрыла пользователь TikTok Nutriellaa из Харькова.

Автор купила 6 видов творога и сравнила их с домашним продуктом. Среди "испытуемых" оказались следующие марки: "Простонаше" (завод Danone в Кременчуге), "Галичина" (Радеховский молзавод), "Хуторок" (Змеевской молзавод), (Богодуховский молзавод), а также магазинный развесной.

Как проверить творог йодом

Самый простой способ проверить, есть ли в твороге крахмал, – использовать йод. Автор взяла немного творога из каждой упаковки и капнула на него 1-2 капли обычного йода из аптеки. Результат мы можем наблюдать своими глазами: если в этом месте появился синий или фиолетовый цвет, значит, в твороге есть крахмал, которого там быть не должно. Натуральный творог цвет йода не изменит или станет слегка желтоватым.

Результат проверки оказался следующим:

Прошли: "Простонаше", "Галичина", "Яготинский", "Украинский".

Не прошли: "Хуторок", развесной.

Что удивительно, на упаковке творога под брендом "Хуторок" крахмал в составе указан не был.

Как проверить творог кипятком

Еще один способ – проверить творог в горячей воде. Автор положила небольшой кусочек творога в стакан с кипятком и показала, что с ним произошло. Дело в том, что настоящий творог не должен раствориться полностью – он осядет на дно, станет немного "резиновым" и клейким.

Вода при этом может стать мутной из-за сыворотки, но на поверхности не должно появиться жирной пленки. Если же в твороге есть добавленные растительные жиры, на поверхности воды появятся маслянистые пятна.

Этот способ особенно хорош, та как проверить творог на пальмовое масло можно точно так же. Это масло особо вредно из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина.

Итак, результаты оказались следующими:

Прошли: "Простонаше", "Галичина", "Яготинский"

Не прошли: "Хуторок", "Украинский", развесной.

Когда же автор решила растереть в ладонях развесной творог, он словно начал исчезать на глазах, превращаясь в "масло". Это очевидный признак "подделки" или некачественного продукта.

Для сравнения, хороший творог без добавок должен при растирании сохранять свою молочную структуру и цвет, сохраняя комочки свернувшегося молочного белка.

Этот метод, как проверить творог на качество, можно использовать при покупке творога на рынках, когда с собой нет ни йода, ни горячей воды – просто возьмите небольшой кусочек в руки и разотрите его в течение 5-10 секунд, пока результат не даст о себе знать.

