Гороскоп на 25 февраля по картам Таро: Рыбам - встреча, Близнецам - проявить таланты

Этот день будет особенным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 25 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день запомнится новыми приключениями и неожиданными решениями. Стоит быть более открытыми миру, но проверять тех, кого вы мало знаете.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Ваша карта – "Башня". День может принести новость, которая разрушит старые представления. Сначала это удивит или даже раздражит, но именно так освобождается пространство для лучшего. Не держитесь за то, что уже утратило прочность. В среду важно честно признать, что больше не работает в вашей жизни. Внезапные изменения могут касаться как работы, так и планов на ближайший месяц. Главное – не паникуйте, ведь вы способны быстро адаптироваться. Позвольте новому фундаменту закладываться без страха.

Телец

Ваша карта – "Королева Пентаклей". День благоприятен для решения финансовых вопросов. Вы сможете создать вокруг себя атмосферу стабильности. Также кто-то из близких будет нуждаться в вашем совете. Сейчас Тельцам стоит открыть свое сердце и не игнорировать просьбы. В работе возможно одобрение ваших предыдущих усилий. Ваша уверенность станет примером для других. А вечером стоит позволить себе отдых и приятную награду.

Близнецы

Ваша карта – "Маг". Перед вами открывается шанс проявить свои таланты. Слова будут иметь особую силу в этот день, поэтому используйте их осторожно. Вы сможете убедить даже тех, кто настроен скептически. А еще ваша идея, которая давно крутилась в голове, наконец обретет четкую форму. Вы сможете ее воплотить в жизнь. День благоприятен для переговоров и презентаций. Не сомневайтесь в своих способностях – у вас точно все получится.

Рак

Ваша карта – "Луна". Интуиция станет вашим главным ориентиром в среду. Не все будет таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Возможны скрытые недоразумения среди коллег, которые возникнут в первой половине дня. Не стоит принимать поспешных решений. Дайте себе время разобраться в ситуации и собственных ощущениях, а уже потом придет ясность. Важно не поддаваться страхам, которые не имеют реальной основы. Совсем скоро вы поймете, что внутренний голос вел в правильном направлении.

Лев

Ваша карта – "Шестерка Жезлов". Львы смогут получить признание, к которому так стремились. День принесет положительную новость или одобрение руководства. Главное – не стесняйтесь принимать комплименты. Ваша уверенность будет вдохновлять других, ведь вы действительно много работали. Эта маленькая победа поднимет настроение на весь день. Поделитесь успехом с близкими и оставайтесь искренними. Эта среда точно вам запомнится.

Дева

Ваша карта – "Верховная Жрица". Ответы, которые вы ищете, уже есть внутри вас. Не спешите делиться планами со всеми, потому что это все может испортить. День подходит для анализа и тихого наблюдения. Возможно, вы узнаете тайну или скрытую информацию от друзей или коллег. Обращайте внимание на детали и символы. Вечером у Дев произойдет неожиданное озарение – вы поймете, куда и как двигаться дальше. Но не требуйте от себя того, что пока не в ваших силах.

Весы

Ваша карта – "Влюбленные". Перед вами встанет важный выбор. Он может касаться отношений или профессионального пути. Важно слушать сердце, но не забывать и о логике. Среда способствует искренним разговорам с родными и любимыми людьми. Вы сможете восстановить гармонию там, где были недоразумения. В этот день Весов ждет романтическое событие или приятная встреча – насладитесь этими мгновениями. Также не избегайте ответственности за собственные решения.

Скорпион

Ваша карта – "Смерть". Это символ глубокой трансформации для Скорпионов. Что-то в вашей жизни завершается естественным путем. Не держитесь за прошлое, ведь пришло время открыть новый раздел жизни. Этот день может принести вам важное осознание относительно будущего. Вы готовы к внутренним изменениям, которые принесут вызовы. Не бойтесь обновления – оно к лучшему, скоро вы почувствуете облегчение.

Стрелец

Ваша карта – "Тройка Жезлов". Удачное время, чтобы наконец посмотреть вперед и не слушать критику других. Ваши планы начинают набирать обороты, но следует удержаться на вершине. Возможно интересное предложение о сотрудничестве, которое принесет новый опыт. День благоприятен для стратегического мышления. Вы почувствуете вдохновение и поддержку. Не останавливайтесь на достигнутом, а еще сохраняйте веру в свой путь.

Козерог

Ваша карта – "Дьявол". Попытайтесь честно оценить свои зависимости или соблазны вокруг, которые мешают развитию. Возможно, вы слишком привязаны к контролю. День покажет, где вы сами ставите себе препятствия. Помните, что ваша сила в дисциплине. Если правильно обнаружите свое слабое место, то сможете его с легкостью преодолеть. Не забывайте также о своей второй половинке – она нуждается в вашем внимании.

Водолей

Ваша карта – "Звезда". Водолеи будут в центре внимания и сиять, словно звезда. Даже если раньше были трудности, сейчас появляется успех. День способствует творчеству и мечтам. Вы можете получить поддержку от неожиданного человека. Однако не стоит от нее отказываться. Вместе вы сможете больше и быстрее добраться до желаемой цели. А еще спокойствие и вера принесут результат, но если не торопить события.

Рыбы

Ваша карта – "Девятка Кубков". Рыбы почувствуют благодарность за то, что имеют. Однако это не повод забывать о развитии и новых достижениях. Возможна приятная встреча, которая изменит ваши планы на среду. Но вы сможете адаптироваться и все успеть. Также не стоит верить обещаниям или давать деньги в долг. Есть вероятность, что они не вернутся к вам или вы станете жертвой обмана.

Вас также могут заинтересовать новости: