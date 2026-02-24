Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 25 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,97 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 25 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,97/50,99 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 февраля вырос на 5 копеек и составил 43,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,05 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 14 копеек и составляет 51,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,80 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составил 43,45 гривни за доллар, а курс евро также остался на прежнем уровне и составил 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

