Будем идти дальше: в Кремле сделали заявление по случаю четвертой годовщины войны

Россия пока не достигла всех своих целей в войне в Украине и "будет идти дальше". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения Рф в Украину.

Так, Песков назвал оккупацию части украинской территории "обеспечением безопасности людей, которые жили и живут на Востоке Украины". Он заявил, что это якобы было основной целью начатой Россией войны.

"Но полностью цели (войны РФ против Украины - ред.) не достигнуты, поэтому СВО продолжается, страна будет идти дальше ", - сказал он.

При этом, по словам Пескова, РФ надеется на достижение своих целей "политико-дипломатическими средствами".

"Наша позиция хорошо понятна, последовательна. Сейчас все зависит от действий Киева", - сказал спикер Кремля.

Он также сообщил, что пока не может назвать точные сроки нового раунда переговоров по Украине, поскольку их еще предстоит согласовать.

Четвертая годовщина войны - новости

Как сообщал УНИАН, российская армия впервые с начала полномасштабной войны против Украины в течение трех месяцев подряд теряет больше солдат, чем привлекает в войска. Об этом заявили западные чиновники в четвертую годовщину полномасштабного вторжения.

Тем временем Bloomberg пишет, что Дональд Трамп стремится достичь мирного соглашения по войне в Украине до дня празднования 250-летия независимости США 4 июля. В то же время в США признают, что нет никаких признаков того, что Владимир Путин готов заключить сделку, которая не удовлетворяет его максималистские требования.

