Премьер Британии назвал главное препятствие для завершения войны в Украине

Политик отметил, что последствия российско-украинской войны ощутила каждая семья Британии.

Заключению мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине, мешает именно российский диктатор Владимир Путин. Такое заявление сделал в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как пишет Independent, британский политик пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Стармер высоко оценил "невероятную стойкость" Украины и предупредил, что война не является чем-то "отдаленным", что происходит "далеко от Великобритании".

"Речь идет о наших ценностях свободы, демократии и праве страны самостоятельно решать, что ей делать, то есть о демократии и суверенитете", – сказал он в обращении к своему кабинету министров.

Стармер подчкеркнул, что последствия войны РФ против Украины ощущаются в домохозяйствах по всей Британии – из-за резкого скачка цен на энергоносители:

"Они по-прежнему на 40 процентов выше, чем были до этого. Поэтому каждая семья это ощущает. И то, как и когда закончится этот конфликт, будет влиять на всех в Соединенном Королевстве в течение очень долгого времени, поэтому так важно, чтобы мы обеспечили справедливый и прочный мир.

Британский премьер добавил, что именно Путин препятствует такому варианту развития событий.

В то же время министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что Путин думал выиграть войну в Украине за неделю, однако воюет дольше, чем СССР с нацистской Германией во времена Второй мировой.

"Сегодня, четыре года спустя, украинцы сражаются с той же смелостью, с тем же упорством, и наша задача, наш долг как союзников Украины – стоять рядом с ними, поддерживать их в их сегодняшней борьбе, но также работать над обеспечением мира завтрашнего дня. Это моя миссия", – сказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что Великобритания "готова сыграть свою роль в обеспечении этого мира на долгосрочной основе".

Война в Украине: другие заявления мировых лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война против Украины обернулась для РФ сразу тремя поражениями: военным, экономическим и стратегическим. По его словам, в частности, вторжение укрепило НАТО.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что организованный Трампом саммит на Аляске, придал Путину излишнюю уверенность в собственных силах. Отказ США обсуждать вопрос членства Украины в НАТО глава минобороны Германии назвал стратегической ошибкой.

