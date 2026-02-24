Украина получила новую партию ракет к Patriot: Зеленский раскрыл детали

Также президент призвал партнеров помочь с восстановлением украинской делегации.

Два дня назад Украина получила первую партию ракет для ПВО из последнего обещанного пакета. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время открытия заседания "Коалиции желающих".

"Спасибо Марку за программу PURL, спасибо другим друзьям и союзникам. Нам нужны ракеты PAC-3, PAC-2 от США. Нам нужна ПВО. Мы очень благодарны за последний пакет противовоздушной обороны. Я не могу поделиться всеми деталями. Но половина пакета уже здесь, она поступила два дня назад. Поэтому большое спасибо. Мы рассчитываем на продолжение этой программы", - сказал Зеленский .

Он обратился к западным союзникам с просьбой оказать помощь в восстановлении энергетической системы в Украине.

"Россия бьет по нашим гражданским, по нашей энергетике. У нас была ужасная зима. И я думаю, что только помощь наших друзей и стойкость наших людей дали нам возможность выжить. Вот почему мы просим помочь с восстановлением энергетической системы. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но нам в любом случае нужно думать о следующей зиме. И нам нужны быстрые шаги, у нас есть планы, мы поделимся с вами. Ведь самостоятельно это очень сложно восстанавливать", - добавил президент.

Украинская ПВО: что известно

Ранее Зеленский заявил, что партнеры не предоставляют Украине лицензию на производство систем Patriot или ракет к ним. Он также подчеркнул важность закрыть небо над Украиной для того, чтобы страна стала сильнее.

В то же время ранее заместитель командующего беспилотными системами ПВО Юрий Черевашенко заявил, что Украина имеет идеи по перехвату и сбиванию вражеских ракет с помощью дрон-ракет. Он отметил, что такие средства будут бороться против крылатых ракет врага.

