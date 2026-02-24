Трамп 'оккупировал' экономику США: Bloomberg объяснил, почему американцы недовольны

Большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики, инфляции и пошлин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика теперь полностью под его контролем. Однако опросы показывают, что большинство американцев не согласны с тем, что экономическая ситуация благоприятна.

Как пишет Bloomberg, в начале второго срока команда Трампа заявляла, что для установления полного контроля над экономикой может потребоваться год. Недавно президент заявил, что этот момент уже наступил.

Однако убедить избирателей в этом будет непросто. Согласно опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики, инфляции и пошлин. Избиратели страдают от многолетних высоких цен и испытывают проблемы с доступностью товаров и услуг.

"Реальная экономика достаточно крепкая, но избиратели, вероятно, не видят этого. Люди чувствуют, что товары и услуги недоступны, и администрация не может это исправить", - отметила главный экономист Wolfe Research Стефани Рот.

После замедления в прошлом году рынок труда начал стабилизироваться. В январе в США создали около 130 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4,3%. В то же время темпы роста зарплат замедлились по сравнению с периодом до прихода Трампа к власти.

Отмечается, что компании меньше нанимают новых работников и не спешат увольнять нынешних. Количество новых заявок на пособие по безработице за неделю снизилось до 206 тысяч, что свидетельствует об отсутствии массовых увольнений. В то же время тем, кто уже потерял работу, становится сложнее найти новую.

В то же время инфляция значительно снизилась с пикового уровня 2022 года, но с момента вступления Трампа в должность она не изменилась. Показатель инфляции, на который ориентируется Федеральная резервная система, составил около 3%. Именно высокие цены остаются одним из главных политических вызовов для президента.

В прошлом году экономика США выросла, несмотря на некоторую слабость в начале года и замедление в конце года. В четвертом квартале валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 1,4% в годовом исчислении, а по итогам года экономика прибавила 2,2%.

Кроме того, одна из главных проблем - доступность жилья. Ставка по 30-летней ипотеке в США составляет около 6%, что ниже, чем в начале второго срока Трампа, но все еще высоко по сравнению с периодом до 2022 года. Продажи домов и темпы строительства остаются слабыми.

Известный американский инвестор Питер Шифф, известный как "Dr. Doom", который спрогнозировал финансовый кризис ипотечного кредитования в 2008 году, предупредил о вероятной "финансовой катастрофе" в США, которая может сопровождаться крахом доллара.

Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз готов отложить ратификацию торгового соглашения с США, ожидая объяснений от администрации Дональда Трампа относительно нового таможенного плана.

Ранее сообщалось, что по оценкам экспертов Кильского института мировой экономики, пошлины Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями.

