Денисенко неожиданно показала бывшего мужа-актера и пожалела о потере семьи

Звезда украинского кино сделала откровенное признание в годовщину большой войны.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко в годовщину широкомасштабного вторжения сделала откровенное признание о "потере семьи" и неожиданно поделилась фото с бывшим мужем, актером Андреем Фединчиком.

В своем Instagram звезда украинского кино опубликовала пост, посвященный годовщине большой войны с целой подборкой снимков из личного архива. На одном из фото изображены ее экс-супруг с их общим сыном, а в тексте публикации Денисенко с сожалением высказалась о потере "целостной" семьи.

"Этот день я никогда не забуду… Помню, как собирала вещи и просто не могла успокоить поток слез… Я не могла поверить, что война – возможна! Каждый из нас в этой войне что-то потерял: дом, близких людей, чувство покоя и предполагаемого будущего. Я потеряла тоже свою целостную семью…", - написала актриса.

При этом Денисенко добавила, что верит в светлое будущее:

"Мы научились жить вопреки! Вопреки обстрелам, страху, потерям, отключениям света и боли, которую не описать словами. Мы научились проходить сквозь горе и не сломаться. И если мы до сих пор стоим, то только благодаря нашим защитникам. Спасибо Вооруженным силам Украины!... Борьба продолжается, война продолжается… но я верю в светлое будущее. 24 февраля 2022. Мы помним. И не забудем никогда".

