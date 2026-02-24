Кишечную инфекцию "подхватили" почти два десятка детей. Полиция начала расследование.

В популярном семейном центре развлечений Dragon Park во Львове произошло массовое пищевое отравление, среди пострадавших – дети и родители, которые праздновали день рождения.

Как сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний, в течение 22-23 февраля во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировано 15 человек, среди которых 11 детей. У всех пострадавших – симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, все пострадавшие в период 18-21 февраля ели в развлекательном заведении Львова.

"На объекте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области совместно со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование. В частности, опрашивают госпитализированных, выясняют, какие продукты потребляли посетители заведения, отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов на объекте вспышки для лабораторного исследования, обследуют работников заведения.

Добавляется, что источник инфекции и факторы передачи сейчас устанавливаются.

Реакция полиции

По данным регионального главка Нацполиции, по состоянию на 11:30 сегодня, 24 февраля, за медицинской помощью обратились двадцать один человек, восемнадцать из которых – дети.

По факту отравления следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Что рассказывают люди

В соцсетях родители сообщают о массовых пищевых отравлениях в популярном семейном центре развлечений Dragon Park, которые произошли на прошлой неделе. В частности, львовянка Елена Хита рассказала, что после празднования дня рождения ее дочери с друзьями из детского сада, которое состоялось 20 февраля, у большинства участников праздника появилась сильная рвота, диарея и слабость.

"К дню рождения готовились, как к приему где-то в Букингемском дворце. Клеили приглашения, выбирали тему, искали торт... Ребенку 6 лет, событие важное. Ну вот. Сам праздник прошел замечательно: дети довольны, родители довольны, Дзвінка рада, ура-ура. На следующий день все было ок, пока не наступила ночь. Как говорится, дамы и господа, все блевали. Почти у всех детей и родителей, которые были на празднике... Ощущения, должна сказать, незабываемые. Никакими таблетками-медикаментами этот процесс у ребенка остановить не удалось, пока уже под утро не приехала скорая с каким-то чудо-уколом", - рассказала женщина.

Изданию ZAXID.NET она уточнила, что на празднике ее дочери были 13 детей в возрасте пять-шесть лет и 12 родителей, заболели 10 детей и большинство родителей. Из-за отравления некоторые вызывали скорую помощь, другие обращались к семейным врачам. По словам Хиты, детей в центре развлечений угощали пиццей, бургерами, тортом, лимонадом, родители также ели суши.

Другие отравления во Львовской области

Напомним, летом в Стрыйском районе Львовской области в гостинично-развлекательном комплексе отравились 12 детей. По данным полиции, в медучреждения были доставлены жители Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно. Все пострадавшие в возрасте от 8 до 15 лет имели признаки пищевого отравления. Дети отдыхали в одном из гостинично-развлекательных комплексов на территории Стрыйского района. Врачи диагностировали у них пищевое отравление.

