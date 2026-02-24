Сила молодежи и память поколений: организация 'Тень' объединила Украину в Национальный день молитвы

Они почтили память павших защитников и заявили о готовности нового поколения брать на себя ответственность за судьбу государства.

В Киеве прошло масштабное мероприятие в рамках Национального дня молитвы за Украину, ключевым событием которого стал съезд военно-патриотической молодежной организации "Тень", говорится в их Facebook. Мероприятие собрало около 7 000 участников со всех уголков страны: от Львова до Запорожья, от Одессы до Чернигова. Молодые активисты, их семьи и неравнодушные украинцы объединились, чтобы продемонстрировать единство на четвертом году полномасштабного противостояния агрессору.

Программа началась с минуты молчания и совместной молитвы за погибших воинов. Представители региональных ячеек "Тени" в своих речах подчеркнули главные тезисы сегодняшнего дня: исключительную роль Сил обороны, ответственность нового поколения и стремление к справедливому, а не навязанному миру.

"Украина живет, пока есть люди, способные защищать ее свободу. Молодежь не ждет перемен, она готовится к ним – через обучение, дисциплину и осознание своей роли в государстве. Мы поддерживаем дипломатию, но только ту, которая ведет к справедливому миру. Побеждает тот, кто помнит свои корни и своих героев", – звучало со сцены.

Организаторы подчеркнули мемориальную цель мероприятия. Главный посыл – формирование культуры памяти и уважения к защитникам. ОО "Тень" сегодня – это не просто движение, а мощная военно-патриотическая общественная организация, которая фокусируется на физической, тактической, домедицинской и FPV-подготовке молодежи. Миссия организации заключается в воспитании поколения, способного действовать в условиях войны: беречь жизнь, защищать дом и быть надежной опорой для страны.

Национальный день молитвы – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что 24 февраля согласно новому церковному стилю православные вспоминают обретение головы святого Иоанна Предтечи. Также в этот день в Украине – Национальный день молитвы.

В Национальный день молитвы в Украине в храмах разных конфессий проходят совместные богослужения, во время которых звучат молитвы о мире, силе для воинов и будущем Украины.

В церковный праздник 24 февраля церковь не одобряет ругань, ссоры, ложь, зависть, жадность. Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

