Анджелина Джоли поделится личной историей в 'Кутюр': вспоминаем лучшие роли актрисы

Большинство зрителей знают Джоли как звезду голливудских блокбастеров, однако в ее карьере есть много драматических ролей, одобренных критиками и отмеченных наградами.

5 марта 2026 года в украинский прокат выходит драма "Кутюр" (Couture) с оскароносной Анджелиной Джоли ("Прерванная жизнь", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Вечные", "Мария").

О чем фильм "Кутюр"

Лента расскажет историю американской режиссерки Максин, которая приезжает в Париж на Неделю моды (кстати, ленту снимали во время реального модного ивента во французской столице). Однако в процессе женщина проходит путь к познанию себя – через отношения с людьми, с которыми она пересекается, и через болезнь, с которой ей приходится бороться (похожий опыт Джоли пришлось пережить в 2013 году, когда ей удалили молочные железы из-за риска развития рака).

Кроме Джоли в фильме сыграли Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар", франшиза "Три мушкетера"), Элла Рампф (сериалы "Фрейд", "Песочный человек"), Гаранс Марилье ("Сырое", "Титан"), Финнеган Олдфилд ("Корсет", "Альфа") и модель Аньер Аней.

Сняла ленту режиссер Алис Винокур – одна из самых влиятельных фигур современного французского авторского кино ("Августина", "Мэриленд", "Проксима").

Накануне выхода "Кутюр" в украинский прокат УНИАН решил вспомнить лучшие роли в карьере Анджелины Джоли.

Лучшие роли Анджелины Джоли

Разумеется, большинство зрителей знают Джоли как актрису голливудских блокбастеров вроде "Угнать за 60 секунд", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", "Солт" или "Малифисента". Впрочем, в ее карьере есть еще много драматических ролей, одобренных критиками, отмеченных наградами и раскрывающих ее талант в полной мере.

Джиа

Gia (1998, биография/драма)

Одна из первых по-настоящему отмеченных критиками драматических работ Джоли – телевизионная биографическая драма "Джиа" о жизни и смерти от СПИДа топ-модели Джии Каранджи. Эта лента принесла 23-летней Джоли уже вторую премию "Золотой глобус", но теперь уже как главной актрисе (за год до этого она получила эту престижную награду за второстепенную роль в биографической драме "Джордж Уоллес").

Прерванная жизнь

Girl, Interrupted (1999, драма)

Второстепенная роль социопатки Лизы Роуз, одной из пациенток психбольницы, куда попала героиня Вайноны Райдер, в драме Джеймса Мэнголда доказала, что Джоли – не просто дочь известных родителей, актера Джона Войта и актрисы Маршелин Бертран, но и действительно редкий талант. И принесла ей второй "Золотой глобус" и пока единственный в карьере "Оскар".

Ее сердце

A Mighty Heart (2007, драма)

Еще одна мощная драматическая работа в карьере Джоли рассказывает историю журналиста Даниэля Перла, который был похищен и казнен в Пакистане в процессе его расследования связи между террористической организацией Аль-Каида и пакистанскими спецслужбами, глазами его жены Мариан. Эта роль также принесла Джоли несколько престижных наград, включая Critics' Choice Awards.

Подмена

Changeling (2008, триллер)

Эта напряженная лента от режиссера Клинта Иствуда рассказывает реальную историю женщины из 1920-х годов, которая понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, не является ее сыном. Разочаровавшись в возобновлении поисков своего сына, она обращается к журналистам. Но городским властям это невыгодно, поэтому ее признают плохой матерью и объявляют душевнобольной. Эта роль принесла Джоли вторую номинацию на "Оскар" и уже пятую на "Золотой глобус".

Мария

Maria (2024, биографическая драма)

После 2011 года Джоли стала реже сниматься в кино и больше заниматься общественной деятельностью в качестве посла ООН (уже после начала полномасштабной войны России в Украине она дважды посещала нашу страну с гуманитарными миссиями). Поэтому теперь каждое ее появление на экранах – настоящее событие, и она сама готовится к этому со всей ответственностью. В частности, в 2024 году она сияла в музыкальной биографической драме Пабло Лорраина "Мария", рассказывавшей о последних днях жизни оперной дивы Марии Каллас в Париже 1970-х годов. Эта работа принесла Джоли уже восьмую номинацию на "Золотой глобус".

