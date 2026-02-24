Евроинтеграция Украины не зашла в тупик, - еврокомиссар по вопросам расширения

Кос признала, что нынешняя методология расширения ЕС была создана для мирных времен.

Украина не находится "в тупике" на пути в Европейский Союз. Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения блока Марта Кос во время специальной встречи YES, пишет "Европейская правда".

Украина продвигается к членству в ЕС

"Во-первых, Украина не находится в тупике. Мы инновационные и очень часто мыслим нестандартно", - сказала она.

Также еврокомиссар отметила, что сейчас самый большой вопрос заключается в том, когда Украина вступит в ЕС. По ее словам, нынешняя методология расширения блока была создана для мирных времен. Она подчеркнула, что в этой методологии не учитывается то, что некоторым странам-кандидатам не хватит времени на проведение всех необходимых реформ.

"Сегодня такого времени у нас просто нет. Я люблю повторять: расширение сегодня - это гораздо больше, чем просто расширение. Оно до сих пор остается самой успешной внешней политикой Европейского Союза. Но мы застряли в прошлом, потому что это не было приоритетом", - подчеркнула Кос.

Еврокомиссар добавила, что Евросоюз готовит новый подход к этой методологии. По ее словам, он бы мог позволить Украине, а также другим странам-кандидатам интегрироваться раньше.

Украина не ищет "коротких путей"

Кроме того, вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что Евросоюз нуждается в Украине. Он отметил, что Украина должна быть способна защищаться, оставаться суверенной и быть глобальным игроком.

"Украина не ищет никаких "коротких путей". Мы подходим к этому чрезвычайно серьезно. Возможно, это не выглядит громко или эффектно – не для красивой картинки, – но это реальная работа. В сфере верховенства права, в борьбе с коррупцией – все наши институты функционируют. Вопрос в том, чтобы поддерживать и совершенствовать эти достижения", – подчеркнул Качка.

Украина рассчитывает присоединиться к ЕС уже в 2027 году

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз станет одной из ключевых гарантий безопасности для всех. По его словам, наша страна рассчитывает стать частью блока уже в 2027 году.

"Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому вкладу в области безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - сказал Зеленский.

