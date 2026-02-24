Sony запатентовала технологию, которая может решить проблему паузы в онлайн-играх

Функция под названием "Мягкая пауза" предполагает временное замедление или упрощение геймплея и даже полное управление игрой с помощью ИИ.

В сети обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая описывает альтернативу традиционной приостановке видеоигр. Функция под названием Soft Pause ("Мягкая пауза") позволит временно перевести игру в особый режим без полного прерывания игрового процесса, пишет GameRant.

В зависимости от жанра игры "Мягкая пауза" может работать несколькими способами. Например, можно замедлить время, уменьшить сложность или приглушить звук – все это делает управление персонажем менее требовательным, когда пользователь отвлекается на внешние факторы.

Кроме того, в режиме "Мягкой паузы" управление персонажем игрока может целиком переключаться на специальный искусственный интеллект. В первую очередь технология, видимо, предназначена для командных сетевых матчах, где обычная пауза в принципе недоступна.

Видео дня

Помимо ручной активации функции, ИИ сможет самостоятельно распознавать, когда игрок получает важное уведомление или отвлекается от экрана. В таких случаях консоль автоматически активирует "мягкую паузу", позволяя взглянуть на телефон без страха, что по возвращении игрок увидит лишь надпись "Game Over".

Пока что нововведение остается лишь в патентных документах, однако оно уже породило обсуждения на форумах, поскольку традиционная пауза в онлайне попросту невозможна из-за синхронизации с другими игроками и серверами, и решение этой проблемы стерло бы грань между сессионным геймплеем и реальной жизнью.

Ранее Sony запатентовала технологию синхронизации губ персонажей с озвучкой на разных языках. Это сильно поможет погружению в игру, считают в компании.

Также в сети обратили внимание на патент, который показывает возможный геймпад PlayStation 6 без кнопок. Все элементы управления реализованы через сенсорные поверхности, которые адаптируются под хват руки игрока.

Вас также могут заинтересовать новости: