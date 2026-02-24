Иран близок к покупке китайских ракет, которые представляют угрозу для ВМС США, - Reuters

Эксперты считают, что развертывание этих ракет значительно усилит ударные возможности Ирана.

Иран близок к заключению соглашения с Китаем о закупке сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, сделка по закупке китайских ракет CM-302 Ираном уже близка к завершению. Тем не менее, они отметили, что дата поставки еще не согласована.

В агентстве напомнили, что китайские ракеты CM-302 имеют дальность полета около 290 километров и предназначены для обхода корабельной обороны, летая низко и быстро. Два эксперта по вооружениям рассказали журналистам, что их развертывание значительно усилит ударные возможности Ирана и создаст угрозу для военно-морских сил США, которые развернуты в регионе.

"Если Иран получит сверхзвуковые ракеты для атак на корабли в этом районе, это полностью изменит ситуацию. Эти ракеты очень трудно перехватить", - сказал журналистам старший научный сотрудник по Ирану в израильском аналитическом центре "Институт национальной безопасности" Дэнни Цитринович.

Кроме того, представитель иранского министерства иностранных дел заявил в разговоре с журналистами, что Тегеран имеет военные и оборонные соглашения со своими союзниками, и "сейчас подходящее время для использования этих соглашений". В МИД Китая же не подтвердили информацию о переговорах о покупке ракет.

Иран готов пойти на новые уступки, чтобы избежать удара США

Ранее Reuters писало, что Иран заявил, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе в переговорах с Вашингтоном в обмен на отмену санкций и признание своего права на обогащение урана, поскольку стремится предотвратить нападение США.

Высокопоставленный иранский чиновник рассказал журналистам, что после двух раундов переговоров стороны остаются резко разделенными даже по объему и последовательности отмены жестких санкций США. Однако, по данным агентства, Иран предлагает новые уступки после завершения переговоров на прошлой неделе. Отмечается, что тогда позиции сторон казались очень отдаленными и приближались к военному конфликту.

