В Украине дорожают куриные яйца: эксперт рассказал, стоит ли ждать падения цен весной

Обычно в мае яйца могли стоить и вдвое дешевле, чем зимой.

Стоимость куриных яиц в Украине выросла за выходные в пределах 4,5-9%. Так, десяток яиц С0 подорожал с 62 до 65 гривень (+4,84%), в то время как категория С1 прибавила в цене более существенно – с 55 до 60 гривень (+9,09%). Об этом сообщает сайт Столичного рынка в Киеве.

На полках магазинов куриные яйца "Ясенсвит" категории С1 стоят в среднем 82,23 гривни за десяток, говорится на сайте Минфина. Среднемесячная цена на них выросла на 50 копеек. За год яйца подорожали на 16 гривень.

Высокие цены на яйца в Украине, которые обычно опускались ближе к лету, в этом году вряд ли сильно снизятся. Об этом рассказал в комментарии 24 Каналу ученый-птицевод Олег Катеринич.

Видео дня

"В прошлые годы речь шла о том, что с наступлением тепла цена обычно падала. То есть если в декабре стоимость за одно яйцо могла достигать даже 10 гривень, то ближе к маю-июню – уже ориентировочно 4 гривни. Впрочем, в этом году я не ожидаю, что такой существенный спад цены возможен", – сообщает ученый.

Катеринич прогнозирует, что некоторое снижение стоимости куриных яиц все же произойдет с наступлением теплой погоды.

Цены на яйца в Украине и мире

В США из-за перепроизводства после вспышки эпидемии птичьего гриппа и рекордных закупок яиц из-за рубежа, этот продукт питания сильно подешевел. Год назад цена на яйца достигала 220 гривень за десяток. По прогнозам, в этом году она упадет до 45 гривень.

В Украине же к прошлой осени яйца подорожали за год более чем на 80%.

Вас также могут заинтересовать новости: