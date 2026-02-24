48-летний украинский актер впервые показал свою молодую невесту (фото)

Пара планирует сыграть свадьбу в 2026 году.

Популярный украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко, сыгравший в фильмах "Інший Франко", "Кіборги" и "Буча", впервые показал свою невесту широкой публике. Накануне стало известно, что артист намерен жениться во второй раз и уже сделал предложение своей избраннице - дизайнеру костюмов Светлане.

В своем Instagram Довженко поделился парой снимков с возлюбленной, добавив к ним эмодзи сердечка. На одном из фото актер нежно целует свою невесту в щеку.

Как сообщалось, пара планирует сыграть свадьбу в 2026 году.

Видео дня

"Свадьба в этом году, когда немного потеплеет. Хочется тепла, весны. Предложение было забавным. Когда придет время - мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом - приятные ощущения", - делился актер накануне.

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская ведущая и блогерша Леся Никитюк честно ответила, когда планирует сыграть свадьбу с женихом-военным.

Вас также могут заинтересовать новости: