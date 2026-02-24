Авиакомпании начали запрещать пассажирам класть в багаж беспроводные наушники

Некоторые авиакомпании приравнивают Bluetooth-наушники к павербанкам.

После ужесточения правил провоза портативных зарядных устройств авиакомпании начали ужесточать контроль и за другими широко используемыми гаджетами.

Как пишет Express, теперь некоторые авиакомпании взялись за другое популярное электронное устройство из-за аналогичных опасений по поводу воспламеняемости. В частности, тайваньские авиакомпании EVA Air, UNI Air и Tigerair больше не разрешают провозить в багаже ​​беспроводные наушники Bluetooth, включая Apple AirPods.

Почему авиакомпании начали запрещать беспроводные наушники

Отмечается, что в таких аудиоустройствах используются такие же литиевые батареи, как и в павербанках. Поскольку наушники постоянно заряжаются, находясь в футляре, вероятность их внезапного возгорания возрастает.

Управление гражданской авиации Новой Зеландии также установило правила, строго запрещающие провоз AirPods и других беспроводных наушников в багаже ​​на рейсах, находящихся в его ведении.

"Беспроводные наушники/зарядное устройство для AirPods являются разновидностью павербанка", – говорится на сайте ведомства.

При этом в управлении пояснили, что пассажиры все еще могут брать беспроводные наушники в ручную кладь.

В Европе пока что о таких ограничениях не говорят, но опыт павербанков показывает, что в будущем это не исключается.

Почему авиакомпании запрещают павербанки

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с начала 2025 года авиакомпании по всему миру начали запрещать провоз портативных зарядных устройств в зарегистрированном багаже из-за участившихся случаев возгораний.

Первой стала южнокорейская Air Busan, однако вскоре волна запретов докатилась и до Европы. Например, уже в 2026 году к таким мерам прибегла немецкая Lufthansa.

При этом пассажиры все еще могут брать на борт такие устройства в ручной клади, однако во время полета они должны быть выключены и находиться в полезрения их владельцев, чтобы не произошла подобная ситуация, когда пассажир просто проспал пожар в своем рюкзаке.

