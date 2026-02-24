Мировой рекордсмен: как самая быстрая атомная подводная лодка мира стала громким провалом СССР

Рекордные 44,7 узла сделали советскую подводную лодку легендой, но чрезмерный шум и высокая стоимость поставили крест на проекте.

Советская атомная подводная лодка К-222 (проект 661 "Анчар", по классификации НАТО – Papa) вошла в историю как самая быстрая подводная лодка всех времен. Во время испытаний она достигла рекордной скорости 44,7 узла – показателя, который до сих пор не превзойден. Однако ставка на скорость вместо скрытности в конечном итоге сделала лодку уязвимой и обрекла проект на сворачивание, пишет 19FortyFive.

Скорость вместо тишины

К-222 создавалась в конце 1950-х годов как ответ на противолодочные возможности ВМС США. Советское руководство стремилось получить подводную платформу, способную быстро прорываться к побережью противника, наносить ракетный удар и так же стремительно уходить.

Лодка имела титановый корпус – инновационное на то время решение – и два ядерных реактора. Ее длина составляла 107 метров, а на борту размещались крылатые ракеты. Для сравнения, большинство современных подводных лодок развивают скорость в пределах 25–35 узлов.

Роковой недостаток – шум

Однако сверхвысокая скорость имела обратную сторону. При движении более 40 узлов возникала сильная кавитация винта, что вызывало вибрацию и свист. Уровень шума внутри лодки достигал около 100 децибел – как в ночном клубе. Это делало субмарину легкой мишенью для обнаружения.

Кроме того, титановый корпус оказался чрезвычайно дорогим и сложным в производстве. Для сварки приходилось создавать специальные герметичные камеры с инертным газом, что существенно повышало стоимость проекта.

Единственный в своем классе

В результате было построено только одно судно этого типа. Несмотря на рекордную скорость, К-222 не стал основой для серийного производства. В 1980-х годах из-за проблем с реактором и высокой стоимости эксплуатации его постепенно вывели из состава флота, а окончательно списали в 2010 году.

Эксперты отмечают, что история К-222 стала важным уроком для военно-морского кораблестроения: в подводной войне скорость без тишины является скорее недостатком, чем преимуществом. Современные атомные субмарины делают ставку на малозаметность и технологическую сбалансированность, а не на рекордные показатели хода.

