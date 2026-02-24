Путин нашел у Украины 'ядерный компонент' и цинично обвинил ее в срыве переговоров

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы рассматривает возможность использования "ядерного компонента". Такое заявление он сделал во время заседания коллегии ФСБ.
"Противник не брезгует никакими средствами: вот уже в СМИ дошли сведения о его намерении использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал Путин.
Также кремлевский диктатор заявил, что Украина якобы хочет взорвать газовые системы по дну Черного моря.
"Это Турецкий и Голубой поток. Не знают, что предпринять, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-нибудь провокацию и сломать все, что, аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке", - добавил он.
Кроме того, по словам Путина, Украине не удается нанести России стратегическое поражение. Он также сказал, что украинцы "сами себя доведут до какого-то крайнего предела, потом пожалеют".
Путин считает, что он все еще может выиграть войну
Ранее Sky News писало, что российский диктатор Владимир Путин все еще верит в то, что он может выиграть войну против Украины. Журналисты отметили, что глава РФ не изменил своих целей по искоренению Украины как независимого суверенного государства.
В издании подчеркнули, что недавние поражения российских войск на поле боя не поколебали убеждения Путина, поэтому существуют серьезные сомнения в его искренности в переговорах по прекращению войны.