Путин нашел у Украины 'ядерный компонент' и цинично обвинил ее в срыве переговоров

По словам Путина, Украине не удается нанести России стратегическое поражение.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы рассматривает возможность использования "ядерного компонента". Такое заявление он сделал во время заседания коллегии ФСБ.

"Противник не брезгует никакими средствами: вот уже в СМИ дошли сведения о его намерении использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал Путин.

Также кремлевский диктатор заявил, что Украина якобы хочет взорвать газовые системы по дну Черного моря.

Видео дня

"Это Турецкий и Голубой поток. Не знают, что предпринять, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-нибудь провокацию и сломать все, что, аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке", - добавил он.

Кроме того, по словам Путина, Украине не удается нанести России стратегическое поражение. Он также сказал, что украинцы "сами себя доведут до какого-то крайнего предела, потом пожалеют".

Путин считает, что он все еще может выиграть войну

Ранее Sky News писало, что российский диктатор Владимир Путин все еще верит в то, что он может выиграть войну против Украины. Журналисты отметили, что глава РФ не изменил своих целей по искоренению Украины как независимого суверенного государства.

В издании подчеркнули, что недавние поражения российских войск на поле боя не поколебали убеждения Путина, поэтому существуют серьезные сомнения в его искренности в переговорах по прекращению войны.

Вас также могут заинтересовать новости: