Украина перевернула шахматную доску. Большие шахматные фигуры разлетелись по углам, и теперь никто не знает, что с нами делать, потому что, несмотря на все усилия, мы отчаянно продолжаем сопротивляться.

По всем расчетам мы должны были пасть в феврале 2022 года. Если бы на полях сражений играла математика, то у нас не было бы шансов. Но тогда в битвах - от Гостомеля и Бородянки до Николаева и Одессы - были люди. И это были украинцы.

Мы упорно не хотели считать, сколько брони у россиян, а сколько у нас, сколько живой силы у них, а сколько у нас, какая экономическая мощь у них, а какая экономика у нас. Мы сплотились, чтобы сражаться, а не считать. Мы были готовы погибнуть здесь и сейчас, но не пустить врага дальше. Такого самопожертвования от нас никто не ожидал.

Видео дня

Мир попрощался с нами как с умершими, и где-то так оно и должно было быть. По всем расчетам, мы должны были пасть за несколько дней. Но украинцы в очередной раз сломали шахматную партию, это и был тот самый "черный лебедь", которого не ожидали ни на Западе, ни на Востоке.

Я помню закрытые роллеты иностранных посольств в Киеве, в которые меня раньше любезно приглашали. Диппредставительства были пусты, они уехали незадолго до того утра.

А в Буче - возле военкомата и штаба территориальной обороны - собрались сотни мужчин и женщин. Уже несколько часов рядом, в Гостомеле, шёл бой, мы слышали стрекотню и взрывы так близко, как будто бой шёл в соседнем квартале. Мы не спрашивали, какой у нас будет статус, сколько нам будут платить, какие будут льготы, привилегии и награды. Мы требовали дать нам оружие, патроны и приказ, где занять позиции.

Офицер спросил, кто из нас военнообязанный и имеет боевой опыт или служил срочную службу в армии. Только небольшая группка из толпы подпадала под эту категорию. Их завели в здание военкомата, всем остальным приказали ждать. Мы ждали до ночи, тревожно вслушиваясь в бой, который продолжался неподалеку. Вечером нам сказали не ждать и расходиться по домам, толпа возмущенно забурчала. Да-да, я помню, когда украинцы штурмовали военкоматы, чтобы защищать Украину, а не бежали от мобилизации...

Враг бросил все, что имел против нас, даже баллистические ракеты средней дальности. Они применяли против нас фосфор под Лисичанском и в Херсонской области, я помню те ночи, когда все горело в воздухе и обильно сыпалось на нас. Враг применял химические боеприпасы, и я помню эвакуации раненых с химическими ожогами дыхательных путей и лица...

Непримененной осталась только ядерка, но были дни, когда нас предупреждали, что есть вероятность и ее применения.

Мы с ребятами тогда смеялись и говорили, что это легкая смерть, потому что сгоришь мгновенно и не будешь страдать от боли. Сумасшедшие? Посмотрите на себя!

Мы - страна сумасшедших отчаянных людей, которая бросила вызов всему миру, показала, как нужно любить свой народ и родину, за что стоит жить и стоит бороться.

Я много думал, были бы украинцы такими отчаянными, если бы с нами не было тех голодоморов, массовых уничтожений, депортаций, красного и сталинского террора, даже запрета просто быть украинцами? Все же сказывается философское образование, когда сидишь и вслушиваешься в воздух: выход/приход, постель/взрыв многое приходит на ум... На нашем месте не выстоял бы никто. Ни один из наших соседей не удержался бы. Но не мы.

Потому что мы точно знаем, какая судьба нас ждет от российского оккупанта. Как это ни странно, но россияне закалили нас веками геноцидов.

И они ничего не скрывают. Они показали всему миру, что именно российские палачи будут делать с нами под их властью. Поэтому борьба и сопротивление - это единственная возможность выжить, другой нет. Нас не помилуют и не простят за то, что мы стреляли в их танки, а не приветствовали цветами. Ярость и ненависть к нам кипит в их черных душах, поэтому они закатывают и расстреливают невооруженных пленных, они без колебаний бомбят города, рассчитывая, что мы замерзнем и будем голодать.

Все это нас закалило. Сейчас мы самая сильная и опытная армия в мире. Мы откровенно смеемся, когда рассказывают о "гарантиях безопасности" для Украины. Серьезно? Десять украинских дронщиков (как бывший ББпСник я знаю, что это три экипажа) на учениях разбивают бригаду НАТО. Имитационные учения показали, что это мы можем давать "гарантии безопасности", а не страны, которые откровенно не готовы, боятся и не хотят воевать. Какие гарантии безопасности могут дать те, кто боятся сбивать "шахидов" в своем воздушном пространстве? Какие гарантии безопасности могут дать Соединенные Штаты, которые, убегая, теряют самолеты всей своей авианосной группой от йеменских хуситов? Вы серьезно? Да вы под Волчанском или Покровском не продержитесь и нескольких дней. Какие гарантии безопасности вы можете дать парням и девушкам, которые уже пятый год вгрызлись здесь в родную землю и каждую ночь минусуют сотни штурмовиков? Это мы - единственная ваша гарантия безопасности.

Не будучи способным победить нас на земле, враг хочет купить нас у жадных бывших союзников. Количество триллионов, предложенных родственникам Трампа, растет как на дрожжах. Как будто крепостных продают.

Но все это не имеет никакого значения, потому что невозможно продать тех, кто не продается. Украинское достоинство не продается! Украинцы не продаются! Мы слишком много крови веками отдавали за право быть украинцами. Поэтому напишите там на стенах бального зала Белого Дома: "Украина не продается!", чтобы еще на века запечатлелось.

С этим мы вступили в пятый год полномасштабной войны. И скажу, как в первый день: Сохраняем спокойствие и чистим пулемет. Мы - обречены на победу!