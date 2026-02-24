Дорофеева тронула душу воспоминаниями о первом дне большой войны (фото)

Певица поделилась своим селфи.

Украинская певица и блогерша Надя Дорофеева в годовщину полномасштабного вторжения России вспомнила о первых днях большой войны.

Артистка опубликовала в своем Instagram-блоге фотографию от 24 февраля 2022 года, где видно, что она сильно плакала. Дорофеева отметила, что этот страшный день разделил ее жизнь на "до" и "после":

"Это я ровно четыре года назад. Здесь мне очень страшно и больно. Как и всем нам. Я смотрю на это фото и вижу растерянность. Человека, который не понимает, что будет дальше и как. Неопределенность".

Также Надя показала снимок со своими подругами, которые накануне вторжения Российской Федерации приехали к ней домой и они вместе создали в Telegram группу под названием "Жизнь мечты".

"Группа просуществовала один день", - добавила певица.

Как известно, 24 февраля - это дата, которая навсегда запечатлелась в новейшей истории Украины как день начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году. Этот день стал переломным моментом, который разделил жизнь миллионов украинцев на "до" и "после", принеся с собой масштабные разрушения, человеческие потери и глубокие общественные потрясения.

Сегодня украинцы вспоминают о начале большой войны, публикуя в социальных сетях фото, видео, новостные заголовки и сообщения того страшного дня.

