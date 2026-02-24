Как понять, что ваш кот вам безоговорочно доверяет: ветеринары назвали 8 сигналов

Эти признаки свидетельствуют о глубокой привязанности и чувстве безопасности рядом с вами.

Доверие домашнего питомца формируется постепенно и не всегда заметно для человека. Это особенно касается кошек, которых часто считают независимыми и немного отстраненными. Эксперты назвали восемь сигналов, которые показывают, что ваш пушистый друг чувствует себя рядом с вами в безопасности, об этом пишет издание Parade Pets.

"Кошки по своей природе являются осторожными животными", - объясняет Эйми Уорнер, доктор ветеринарных наук, штатный ветеринар в Waggel.

По ее словам, доверие кота проявляется не в объятиях, а в спокойном поведении рядом с хозяином.

Поэтому если вы хоть раз задавали себе вопрос: "Доверяет ли мне моя кошка?", знайте - вы не одиноки. Многие владельцы пытаются понять эмоции своих пушистых любимцев. "То, что ваша кошка не прыгает вам на колени и не мурлычет громко, не означает, что она не верит в вашу любовь и не считает, что вы ее защищаете", - отмечает Уорнер.

Другая экспертка подчеркивает: с кошкой вполне реально выстроить глубокую и прочную связь.

"Хотя кошки стереотипно считаются отстраненными, холодными и менее привязанными к своим владельцам, чем собаки, они обладают широким спектром пассивных и активных поведенческих проявлений, которые демонстрируют привязанность, любовь и доверие к своим владельцам", - говорит Хилари Хам-Битти, доктор ветеринарных наук, ветеринар в Embrace Pet Insurance.

Какие признаки доверия

Если ваша кошка ходит за вами из комнаты в комнату, это не просто любопытство

"В дикой природе кошки не следуют за другими животными, если не чувствуют себя в безопасности и под защитой", - рассказала Хамм-Битти.

В общем, следование за вами повсюду - это тонкий, но мощный сигнал языка тела кошки, который означает, что ваш кошачий член семьи чувствует уверенность, комфорт и глубокую привязанность к вам.

Выбирая вас своим спутником в домашних делах, кот официально назначает вас своим "безопасным человеком".

Хвост "антенной"

Хвост - это главный коммуникатор. Когда кошка подходит к вам с высоко поднятым хвостом - это жест максимальной дружелюбия и расслабленности.

"Это признаки того, что кошка расслаблена и готова к общению с вами", - говорит Уорнер, добавляя, что это один из самых приятных способов, которым ваша кошка выражает свою привязанность и демонстрирует прочную связь с вами.

Вы - самое надежное кресло в мире

Когда пушистик устраивается у вас на коленях, он ищет не только тепло.

"Кошки уязвимы, когда отдыхают, поэтому лежать или сидеть на человеке означает, что они чувствуют себя в полной безопасности рядом с ним. Ваше тепло, запах и присутствие успокаивают и не представляют угрозы", - отмечают эксперты.

"Кошачий поцелуй"

Вы замечали, как кот смотрит на вас, а затем медленно закрывает глаза? Ветеринары назвали это "кошачий поцелуй".

"В дикой природе закрытие глаз делает кошек уязвимыми", - комментирует Хамм-Битти.

"Если кот медленно моргает вам, он говорит вам, что чувствует себя комфортно и защищенно". Она даже рекомендует ответить медленным морганием, чтобы укрепить связь с вашим котом и проявить ответную любовь.

Сеанс груминга

Если кошка лижет ваши руки или лицо, она не пытается вас "помыть" в прямом смысле. Это социальный ритуал. Кошки ухаживают только за теми, кого считают частью своей семьи. Это знак того, что вы - "свой" человек.

Живот - зона особого доступа

Хотя легко предположить, что ваша кошка хочет, чтобы ее погладили по животу, когда она переворачивается на спину, на самом деле это не так.

"Кошки, которые переворачиваются на спину, обнажая свой живот, проявляют доверие", - говорит Хамм-Битти.

"Это поведение приглашает к игре, но в конечном итоге выражает чрезвычайную уязвимость", - добавляет она.

Искусство дзен

Доверие - это не всегда активные действия. Иногда это просто спокойствие.

Женщины поделились, как распознать доверие кота по признакам его языка тела:

Уши: слегка наклонены вперед.

Усы и шерсть: в расслабленном, естественном состоянии.

Движения: медленные и уверенные.

Это означает, что ему не нужно быть начеку. Он дома, он в безопасности.

Совместный сон

Сон - время наибольшей беззащитности.

Если ваша кошка свертывается калачиком рядом с вами, это показывает, что она чувствует себя в безопасности и имеет глубокую связь с вами.

"В дикой природе кошки уязвимы для нападений, когда спят. Если кот решает спать на вас или рядом с вами, это знак того, что он доверяет вам как безопасному и защищающему человеку", - уверяет Хамм-Бит.

